سواريز بعد فوز كوستاريكا على كندا: «أخلع قبعتي»

سان خوسيه، 24 مارس، كان مدرب كوستاريكا الكولومبي لويس فرناندو سواريز فخورا بأداء فريقه في الفوز 1-0 يوم الخميس على كندا وقال إنه «يخلع قبعته» لاستجابة لاعبي كرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر. «لقد كان الأمر مرهقًا للغاية ولكنه يملأني بالفخر أنه على الرغم من المواقف المتشائمة لكثير من الناس، كانت المجموعة دائمًا هناك وأرادت المضي قدمًا. وقال سواريز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أخلع قبعتي مع هؤلاء اللاعبين الذين تعاملوا مع مثل هذا الضغط الكبير واستجابوا بشكل جيد». سجلت كوستاريكا بداية ضعيفة للتعادل، لكنها فازت بـ 13 نقطة من آخر 15 نقطة ولم تتنازل عن أهداف في آخر 4 مباريات، مما سمح لها بدخول منطقة التصفيات مع بقاء جولتين قبل نهاية نهائي الكونكاكاف المثمن. «أنا فخور للغاية بقدرتي على قيادة هذه المجموعة من البشر المميزين للغاية. لا يقتصر الأمر على أنهم لاعبون جيدون، بل هم أشخاص يستحقون التواجد معهم حتى لفترة من الوقت». وقال المدرب إن فوز الخميس، الذي انتهت به كوستاريكا مع كندا التي لم تهزم، «يدل على شخصية اللاعبين والرغبة في تمثيل البلاد بشكل جيد» وأعرب عن تقديره لأنه كان انتصارا على «أفضل فريق وطني في هذا الوقت في الكونكاكاف». وصف سواريز بأنه «مذهل» الجو الذي ولده 35,000 مشجع ملأ الاستاد الوطني في سان خوسيه يوم الخميس وقال إن هذا الاهتزاز الإيجابي يجب أن يشعر به من مسافة بعيدة في مباراة الأحد المقبل في السلفادور. «إذا حصلنا على 13 نقطة من أصل 15 نقطة الأخيرة، علينا أن ننتهي بشكل جيد. أريد أن يعرف اللاعب أن الأمر يتطلب الكثير من الضغط للتأهل لكأس العالم. يجب أن تكون مستعدًا جيدًا»، قال سواريز. مع بقاء يومين للعب، تتصدر كندا 25 نقطة، تليها الولايات المتحدة والمكسيك، وكلاهما برصيد 22 نقطة، في حين أن كوستاريكا في منطقة المباراة النهائية برصيد 19 نقطة، متقدما على بنما (18) والسلفادور (10) التي تم القضاء عليها بالفعل (10) وجامايكا (8) وهندوراس (4). رئيس dmm/ga