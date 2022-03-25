كوريا الجنوبية تحشد المقاتلين بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي جديد

سيول, 25 مارس حشد الجيش الكوري الجنوبي اليوم مقاتليه الشبح F35-A في مناورة جوية نادرة تأتي ردًا على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات جديد (ICBM) بواسطة بيونغ يانغ. وقال في تصريحات جمعتها وكالة يونهاب المحلية ان وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك اشرف على مناورات عسكرية تهدف الى الحفاظ على الاستعداد القتالي «الكامل» الذي من شأنه ان يسمح للبلاد «بتحقيق انتصار استراتيجي ساحق وردع المزيد من العمل الكوري الشمالي». لم تقدم وزارة الجنوب تفاصيل عن مكان المناورات مع هؤلاء المقاتلين الشبح، أول طائرة واسعة النطاق مع 40 طائرة تم الحصول عليها من الولايات المتحدة والتي تم نشرها في يناير الماضي. ومن خلال إدراج أحد أكثر العتاد الجوي لكوريا الجنوبية رعباً في الشمال، يُفسَّر هذا التمرين على أنه رد قوي من الجنوب على الإطلاق الأخير لكوريا الشمالية، الذي نُفذ بصاروخ عابر للقارات من طراز هواسونغ-17، وهو سلاح بعيد المدى يزيد اختباره من إجهاد الوضع في شبه الجزيرة الكورية. أكدت وسائل الإعلام في بيونغ يانغ يوم الجمعة تفاصيل تجربة اليوم السابق، والتي كانت الأولى بصاروخ عابر للقارات منذ أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخبالي بعيد المدى في عام 2017. كما استجاب الجيش الكوري الجنوبي عشية آخر تجربة شمالية بتدريبات أطلق فيها ثلاثة صواريخ أرض - أرض (واحدة من هيونمو-2 وواحدة من طراز MGM-140 ATACMS وواحدة من طراز Haesung-II) وأسقط قنابل JDAM. رئيس أسب-أهغ/جاك