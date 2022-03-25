سجن المدعي العام المزور الذي كان سيشارك في اختطاف تاجر في ميديلين

أعلن مكتب المدعي العام يوم الخميس 24 مارس أن آنا لوسيا غوميز توهيران مُنحت إجراء ضمان في مركز سجن؛ محقق سيجين من الشرطة الوطنية، جون جافر أورتيغا غوميز غوميز والفرد الخاص خوان ديفيد غوميز راموس، الذين يُزعم أنهم متورطون في اختطاف تاجر في حي إل بوبلادو في ميديلين.

كما أشارت معلومات الادعاء إلى أن مهام التحقيق التي تم تنفيذها بدعم من Dijin و CTI، كشفت أنه في 4 أغسطس 2021، على ما يبدو، Ortega Gómez، لعقد استثماري سلم 78 مليون بيزو إلى تاجر لبيع الذهب.

كما ورد بالتفصيل أن الوثيقة المذكورة أعلاه وافقت على فترة 6 أشهر وحددت دفعة فائدة شهرية تعادل 5 في المائة. بيد أنه بحلول نهاية الشهر نفسه، أفيد بأن المدعى عليهم احتجزوا التاجر لمدة ساعتين ونصف الساعة في مكتبهم، من أجل الضغط على ما يبدو على العودة الفورية للأموال المستثمرة.

وكشفت التحقيقات أيضا أنهم كانوا سيحصلون في نفس المكان على 14 مليون بيزو نقدا، وهو مبلغ وفقا للمسؤول المزيف في مكتب المدعي العام سيبقى في سلسلة الحجز حتى تدفع كامل استثمار المليونير.

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«أثبت المحققون أنه بينما كان رجل الدورية يحرس الضحية، حتى لا يستخدم هاتفه الخلوي؛ وكان غوميز توهيران سيقيد الضحية بنقل شاحنة تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون بيزو. كل هذا مقابل عدم تنفيذ مذكرة توقيف مزعومة تفيد بأن جريمة الاحتيال، على ما يزعم، ستكون ضد التاجر»، قال مكتب المدعي العام.

وبالمثل، أكد أنه وفقاً للتحقيق، بعد يوم واحد من الاحتجاز غير القانوني، تم استدعاء الضحية إلى كاتب عدل في ميديلين للمصادقة على نقل السيارة وتعديل العقد المذكور أعلاه، للحصول على مذكرة دفع فورية.

وينبغي القول إن الأدلة التي حصل عليها مكتب المدعي العام أدت إلى استنتاج مفاده أن غوميز توهيران كان سيتظاهر بأنه مدع عام في مناسبات أخرى. ومن بين ما كشف عنه الكيان في هذه القضية أن المسؤول المزيف ادعى أن له علاقات وثيقة مع كبار ضباط الشرطة في ميديلين وفي عاصمة الجمهورية، لكنها قالت أيضا إنها تقوم بأنشطة غير قانونية أخرى بصحبة زورق دورية للشرطة الوطنية.

تم القبض على المتهمين في مارس 16 ولم يقبلوا التهم الموجهة إليهم على أنهم مسؤولون عن الاختطاف الابتزازي, حفلة الجريمة المشددة, سرقة مؤهلة, محاكاة التنصيب أو التهمة والباطل في الوثائق العامة والخاصة وإساءة استخدام الخدمة العامة.

في أخبار قضائية أخرى في عاصمة أنتيوكيا، أفيد أيضًا أنه في 23 مارس، حصل مكتب المدعي العام على إجراء أمني في مركز احتجاز ضد أجنبي يبلغ من العمر 31 عامًا يُزعم أنه مسؤول عن محاولة ابتزاز مشدد، وهي تهمة لم يتم قبولها.

ووفقاً للشكوى التي قدمتها امرأة، فهي أجنبية أيضاً؛ وكان الشخص المزعوم، البالغ من العمر 20 عاماً، سيطالب بدفع 000 500 بيزو مقابل عدم إرسال أسرتها أو نشر فيديو حميم على الشبكات الاجتماعية.

تم القبض على المدعى عليه في 17 مارس في حي مانريك ميديلين من قبل غولا من الشرطة الوطنية.

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