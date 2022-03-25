ينضم Piso 21 ومغني الراب Ñejo إلى أصواتهم في أغنية «Salvavidas» المنفردة

ميامي, 25 مارس المجموعة الكولومبية بيسو 21 وانضم بورتوريكو نيجو إلى أصواتهم في أغنية «Salvavidas» المنفردة, أغنية تعكس «تآزر موسيقي» يجمع بين «الأنماط والأصوات» لكلا الجانبين, ذكرت العلامة وارنر ميوزيك لاتينا يوم الجمعة. صوت «Salvavidas» يحتوي على «التوازن المثالي بين البوب الذي يدعو إلى الحفلة على يد الحضري الذي يضع جسدنا حتمًا للرقص»، كما وصف الملصق. يتم إصدار الأغنية الجديدة مع فيديو موسيقي مسجل على «شواطئ الفردوس» لمدينة سانتا مارتا، في منطقة البحر الكاريبي الكولومبية. ارتفع التعاون بين Piso 21 و Ñejo، الأصدقاء مع بعضهم البعض لبعض الوقت، بعد أن كتب البورتوريكي آية وأرسلها إلى مجموعة البوب. يقوم الكولومبيون بتعاون جديد في حياتهم المهنية، حيث انضموا إلى قواهم مع فنانين مثل بابلو ألبوران، البازلاء السوداء العينين، كريستيان نودال ومالوما، من بين آخرين. وفقًا لـ Warner Music Latina، ومقرها ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)، تستعد Piso 21 لتقديم «عروض في أجزاء مختلفة من العالم، وسيتم الإعلان عن مواعيدها قريبًا». أصدر الفنانون من ميديلين في مارس 2021 ألبومهم الثالث، «الحب في أوقات بيريو»، والذي من خلاله الفردي مثل «Dulcecitos» (مع صهيون ولينوك)، «Pa 'Olvidarme de Ella» (مع كريستيان نودال) و «Cuando Estás Tú» (مع صوفيا رييس) تم إطلاق سراحهم.