تأمل بيكيه في الاستمرار في Barça الموسم المقبل

برشلونة، 25 مدافع مار برشلونة جيرارد بيكيه، الذي لديه عقد مع النادي الكاتالوني حتى 30 يونيو 2024، أكد رغبته في مواصلة الموسم المقبل الدفاع عن قميص برشلونة وبالتالي تمديد «سباق الأحلام». في اليوم الماضي، ضد أوساسونا، وصل إلى 600 مباراة مع فريق برشلونة الأول، وهي مهنة أربعة عشر موسمًا استعرضها لتلفزيون برشلونة. «للعب 600 مباراة في عدد مهم للغاية. إنه يعطي الشعور بأنك تكبر، لكنه سباق أحلام «، أكد المدافع المركزي الكاتالوني، الذي لا يزال مبتدئًا بلا منازع يبلغ من العمر 35 عامًا. لهذا السبب، يأمل بيكيه في الاستمرار في العام المقبل في برشلونة: «بالنسبة لي، كانت هذه الرحلة حلما، وآمل أن أتمكن من تمديدها طالما سمحت قوتي بذلك. استمر في اللعب والاستمرار في مساعدة النادي. دعونا نأمل ألا تتوقف هذه الرحلة، وأن تستمر لفترة أطول. أنا فخور جدًا». رئيس غم/أوغ