أوسوريو يلعب مصداقيته في أمريكا دي كالي خلال زيارة توليما

بوغوتا، 25 مارس المدرب خوان كارلوس أوسوريو سيلعب مصداقيته في أمريكا دي كالي يوم الأحد عندما يزور ديبورتيس توليما في المباراة 13 من بطولة أبيرتورا، وهي مبارزة سيسعى فيها الشياطين الحمر لكسر سلسلة من هزيمتين متتاليتين للخروج من المركز الرابع عشر على الطاولة. . المشكلة الرئيسية التي سيتعين على أوسوريو التعامل معها، والتي تم انتقادها كثيرًا بسبب الأداء غير المنتظم للفريق، هي الخسائر، نظرًا لأن الفريق القرمزي لديه حاليًا عدد غير قليل من اللاعبين في القسم الطبي. وبهذا المعنى، لن يكون لاعبون مثل الإسباني إياجو فالك أو لاعب الوسط كارلوس سييرا ضد توليما، لذلك سيتعين على مدرب المكسيك السابق الاستمرار في الاعتماد على هدافه وقائده، المخضرم أدريان راموس، لمحاولة الحصول على نتيجة جيدة في إيباجي. فينوتينتو واي أورو، من جانبهم، لديهم الجزء الأكبر من قائمة هذه المباراة التي سادوا بها 2-2 ضد مرة كالداس والتي يظهر فيها الجناح أندريس إيبارغوين وأندرسون بلاتا والهداف خوان فرناندو كايسيدو، من بين أسماء أخرى. بطل في محنة مع التركيز على تحقيق الفوز الذي يحافظ على فرصه القليلة في التأهل إلى الدور قبل النهائي على أرضه، سيستضيف البطل ديبورتيفو كالي كورتولوا يوم الأحد، الذي يقوده التشيلي الإسباني مانويل سواريز، المساعد السابق للأرجنتين خوان أنطونيو بيزي في المنتخب الجنوبي. لوس أزوكاريروس، الذي يدربه الفنزويلي رافائيل دوداميل، هو قبل الأخير برصيد 8 نقاط ويأتي من خسارة نقطتين بطريقة لا تصدق، حيث كانوا يتفوقون على أتلتيكو ناسيونال 3-0 يوم الاثنين وفي آخر 18 دقيقة تعادل فيردولاغاس المباراة. هذا هو السبب في أن دوداميل يعتمد على المخضرم تيو غوتيريز في عكس وضع فريقه ضد خصم صعب يأتي من إنقاذ نقطة في اللحظة الأخيرة على أرضه ضد إنفيغادو والذي يحتل المرتبة 11 مع 16 وحدة. القوي، للحفاظ على الزخم بعد فوزه على أميريكا دي كالي كزائر وكسر سلسلة سبعة انتصارات تماشياً مع الزعيم ميلوناريوس، سيزور إنديبيندينتي ميديلين ديبورتيفو بيريرا يوم السبت بهدف الحفاظ على الزخم. الكولومبي الأوروغواي خوليو أفيلينو كوميسانيا، مدرب بوديروسو، سيعيد لاعب الوسط الأرجنتيني أدريان أريغي والجناح فيليبي باردو لهذه المباراة، الذي لعب مباراة تعليق ضد ميلوناريوس. ومع ذلك، فإن حارس المرمى أندريس موسكيرا مارموليخو سيخرج بعد طرده في المباراة الأخيرة وسيكون بديله لويس فاسكيز، الذي استغل الفرصة التي أتيحت له يوم الأربعاء عندما اضطر إلى استبدال زميله في الفريق. يحتل ميديلين المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بيريرا المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة. خلال النهار، سيزور إنديبيندينتي سانتا في أتلتيكو ناسيونال، بينما سيدافع ميلوناريوس عن الصدارة ضد بارانكويلا جونيور في منزله يوم الأربعاء المقبل. . مباريات من يوم المباراة 13 من الدوري الكولومبي: 26.03: أتلتيكو بوكارامانغا - جاغوارس، إنفيغادو - أونس كالداس، يونيون ماغدالينا - جولدن إيجلز وديبورتيفو بيريرا - إنديبيندينتي ميديلين. 27.03: ديبورتيفو كالي كورتولوا، تحالف الوطنيين النفطي والرياضة توليما أمريكا. 28.03: ديبورتيفو باستو - لا إكويداد وأتلتيكو ناسيونال إندبندنينتي سانتا في. 30.03: المليونيرات - جونيور.