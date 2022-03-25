أوليغاريو سييرا، «الزنجي»: حقق مشغل لوس زيتاس تخفيضًا في عقوبته

هذا الجمعة، حكم على مشغل كارتل لوس زيتاس، أوليجاريو سييرا خواريز، المعروف باسم بلاك و/أو نيغرو، بالسجن لمدة 32 عاما.

وكان سييرا خواريز، الذي بدأ كقاتل قاتل في كارتل دي لا لالتيما وأصبح رئيسا للساحة في بلدية كارديناس، في سان لويس بوتوسي، قد أدين بالفعل في شباط/فبراير من العام الماضي؛ غير أنه نجح في إلغاء الحكم الصادر ضده وأمر بإعادة الإجراء.

ويخص هذا المجرم بجرائم الجريمة المنظمة، وتخزين الأسلحة النارية، وحيازة خراطيش للأسلحة وتسويق الكوكايين والماريجوانا.

في عام 2012، ألقي القبض على El Negro مع أورييل أنطونيو مالدونادو راميريز على بعد كيلومتر 092+700 من الطريق الوطني (79) تامبيكو - سانشيز رومان، في بلدية سان لويس بوتوسي.

وخلال عملية القبض، قامت الشرطة الفيدرالية وأمانة الدفاع الوطنى بتأمين مسدسا عيار 38 ملم وخراطيش عيار 223.8 ملم وخراطيش عيار 10,223 ملم وعقاقير، وفقا لمعلومات من مكتب النائب العام.

وفي ذلك الوقت، تم قبوله في مركز سجن ولاية لابيلا في سان لويس بوتوسي، وفي العام التالي، أكملت SEIDO مذكرة توقيف جديدة على الجرائم التي حكم عليه بسببها الآن.

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