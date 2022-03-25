نيمار: «فينيسيوس صدع، أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا»

ريو دي جانيرو، 24 مارس نيمار قال هذا الخميس أن فينيسيوس جونيور «هو صدع»، بعد أن ظهر مهاجم ريال مدريد لأول مرة نتيجة تسجيله مع المنتخب البرازيلي، في الفوز 4-0 على تشيلي لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في قطر. «أشعر بالراحة، أشعر أنني بحالة جيدة، ألعب (تسعة كاذبة) مع فيني هناك أيضًا، وهو صدع. أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا»، قال مهاجم باريس سان جيرمان، في بيانات منطقة مختلطة أصدرها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF). نيمار، الذي لعب تسعة كاذبة مع فينيسيوس وأنتوني كزملاء في الفريق في مقدمة الهجوم، أكد أن هذا ليس مركزا جديدا بالنسبة له وأنه كان يلعب مثل هذا «لبعض الوقت». أظهر 10 دي لا كانارينها، الذي فتح العلبة بعقوبة أثارها هو نفسه، لحنًا جيدًا مع جناح مادريديستا، الذي وضع 2-0 على النتيجة في نهاية الاستراحة، بعد تلقيه تمريرة من أنتوني مرت نيمار بمهارة. «ماراكانا الكامل يلهمني، يجعلني أرغب في القيام بكل شيء، إنه لمن دواعي سروري وفرح. كان جو المعجبين أساسياً لتحفيزنا أكثر». ابتسم لاعب سانتوس وبرشلونة السابق مرة أخرى في ملعب ريو دي جانيرو الأسطوري بعد انتقادات لاذعة تلقى بسبب أدائه الضعيف في باريس سان جيرمان، خاصة منذ الإقصاء في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. ضد تشيلي، تمكن من تسجيل هدف ركلة جزاء ثانية، لكنه أعطى تسديدة أقصى عقوبة لفيليب كوتينهو، الذي يسعى أيضا لفدائه الخاص بعد امتداد طويل بعيدا عن لا كانارينها وتمريرة سرية عبر برشلونة. «لقد كنا في الاختيار منذ الطفولة. طلب مني أن آخذ العقوبة وفي ذلك الوقت يجب أن يكون هناك رفقة. سعادتي لرؤيته يسجل كما لو كنت قد سجلت ذلك. لقد كنت سعيدا جدا». البرازيل، التي تأهلت بالفعل لقطر 2022 لبضعة أيام، فازت على تشيلي 4-0 ولا تزال الزعيم غير المهزوم في تصفيات أمريكا الجنوبية، مع ثلاثة عشر فوزا وثلاثة تعادلات. بالإضافة إلى أهداف نيمار وكوتينهو وفينيسيوس، وضع ريتشارليسون اللمسة الأخيرة للهدف في الدقيقة 91. ستلعب بطلة العالم خمس مرات الثلاثاء المقبل مع بوليفيا، في لاباز، في اليوم الأخير من التصفيات، على الرغم من أنها لم تلعب بعد المباراة ضد الأرجنتين، التي تم تعليقها في سبتمبر من العام الماضي لأن بعض لاعبي Albiceleste خرقوا البروتوكول الصحي ضد covid-19. رئيس سم/ga