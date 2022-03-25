المكسيك تضيف 155 حالة وفاة جديدة و 3658 حالة جديدة من covid-19

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وزارة الصحة أن مكسيكو سيتي، 24 مارس، أبلغت المكسيك عن 155 حالة وفاة جديدة و 3658 إصابة من كوفيد -19 يوم الخميس، بما مجموعه 5643،963 حالة وتراكم 322،432 حالة وفاة في المجموع. مع هذه الأرقام، المكسيك هي الدولة العشرين في العالم من حيث الإصابات المؤكدة وهي الخامسة التي لديها أكبر عدد من الوفيات بسبب هذا السبب، خلف الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، وفقًا لعدد جامعة جونز هوبكنز. في 10 فبراير، أبلغت البلاد عن 927 حالة وفاة، وهو أعلى رقم خلال الموجة الرابعة الحالية، مدفوعًا بمتغير omicron منذ ديسمبر. تدرك السلطات الصحية أنه بناءً على شهادات الوفاة، يمكن أن تصل البلاد إلى 460,000 حالة وفاة وتقدر أن المكسيك تتراكم بالفعل 5,921,770 إصابة. من بين الإصابات المؤكدة، هناك 11,059 حالة نشطة، ظهرت عليها الأعراض خلال الـ 14 يومًا الماضية وتمثل 0.2 في المائة من الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، تعافى 4,941,341 شخصًا منذ بداية الوباء. يبلغ متوسط إشغال الأسرة العامة في المستشفيات المكسيكية 7٪ ونسبة العناية المركزة بنسبة 5٪، مع اتجاه هبوطي. يوم الثلاثاء، قال هوغو لوبيز جاتل، وكيل وزارة الوقاية الصحية وتعزيزها، إن جائحة كوفيد-19 في المكسيك وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية حالة الطوارئ الصحية قبل عامين. وقال المسؤول خلال المؤتمر الصحفي الصباحي من القصر الوطني: «جميع المؤشرات في أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء». أفاد وكيل الوزارة أنهم أضافوا بالفعل ثمانية أسابيع متتالية من الحد من جائحة covid-19. خطة التطعيم كما أشارت السلطات إلى أنه في إطار برنامج التطعيم تم إعطاء أكثر من 189.4 مليون جرعة، بلغ مجموعها 318188 خلال اليوم الأخير. تذكر حكومة المكسيك أنها الدولة العاشرة التي طبقت أكبر عدد من الجرعات بالأرقام المطلقة. من بين 126 مليون نسمة، تلقى 85.55 مليون مكسيكي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، حيث تلقى 90٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر طلبًا واحدًا على الأقل. وفي الوقت نفسه، أكمل 79.58 مليون شخص جدول التطعيم الخاص بهم. منذ نهاية ديسمبر 2020، وصلت 224.35 مليون جرعة من لقاحات فايزر وجونسون وجونسون وموديرنا من الولايات المتحدة إلى المكسيك؛ لقاحات AstraZeneca البريطانية و Sputnik V الروسية واللقاحات الصينية CanSino و Sinovac.