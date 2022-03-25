مارتينو: «لقد فقدنا هدوءنا في آخر 25 مترًا من الدورة»

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المكسيك 24 مارس الارجنتينى جيراردو «تاتا» مارتينو مدرب المكسيك اليوم الخميس عن اسفه لان فريقه غاب عن العديد من التحركات التهديفية ضد الولايات المتحدة فى تصفيات كأس العالم التى القى باللوم عليها بسبب عدم الصبر. «لقد فقدنا راحة البال في آخر 25 مترًا من الدورة، ليس فقط عندما يتعلق الأمر بتسجيل هدف، ولكن أيضًا في اختيار التمريرات ولعب gambeta ومواجهة الثقة. وقال المدرب بعد التعادل السلبي ضد المنافس الشرس «إنه موضوع علينا أن نستعيده». في التاريخ قبل الأخير من تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم 2022 في قطر، لم يتمكن المكسيكيون من الفوز ووصلوا إلى التعادل وثلاث هزائم في مبارياتهم الأربع الأخيرة ضد الأمريكيين. قال مارتينو إنه ترك مع حقيقة أنه تنافس بشكل جيد؛ وأشار إلى أنه في 12 نوفمبر الماضي في سينسيناتي، سيطرت الولايات المتحدة على المكسيك في الشوط الثاني وتغلب عليها 2-0 والآن حافظ لاعبوه على الأداء الجيد في 90 دقيقة على الرغم من أن المشجعين انتقدوا الثلاثي لعدم الفوز, مع مباراة الخميس المكسيك تطأ قدمها في كأس العالم في قطر لأنها تحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 22 نقطة, ثلاثة أكثر من كوستاريكا وأربعة على بنما وستواجه السلفادور وهندوراس, مع عدم وجود فرصة للذهاب إلى كأس العالم. وعلى الرغم من ان الامور تبدو مؤيدة الا ان مارتينو اشار فيما يتعلق بمنافس الاحد الهندوراسيين الى انه سحب القرعة يوم الخميس من بنما واعترف بان المكسيك يجب ان تلعب مركزا. «سنواجه منافسا، على الرغم من أنه ليس لديه فرصة (للتأهل لقطر)، هو قوي جدا، وخاصة في ملعبه. يجب ان نتمسك بخط مباراة اليوم، انها طريق المباراتين المتبقيتين». احتفل مارتينو بالمستوى الجيد للاعبيه المشاركين في الدوريات الأوروبية، وأعرب عن أمله في أن يعود فريقه إلى المستوى الجيد، بعد انخفاض في النتائج وقت التعادل، الذي خسر فيه في الولايات المتحدة وكندا، في المباريات التي تقام في درجات حرارة متجمدة. واختتم قائلاً: «لعب الشدة والجهد والتنافس بشكل جيد مع خصم قوي للغاية، كنا فريقًا موثوقًا به مرة أخرى». جيجابايت/الجا (صور)