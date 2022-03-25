لولا يصر على تغيير سياسة التسعير بتروبراس، إذا فاز في الانتخابات

ساو باولو، 25 مارس الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح المحتمل لانتخابات أكتوبر، اقترح مرة أخرى يوم الجمعة أنه في حالة عودته إلى السلطة، فإنه سينهي سياسة التسعير الحالية لبتروبراس، والتي تحدد قيمة الوقود على أساس الدولية السوق والدولار. «إذا كان كل شيء (في البرازيل) حقيقيًا، فلماذا ندفع سعر البنزين بالدولار؟» , استجوب الزعيم النقابي السابق في حدث مع حركة المشردين في بلدة سانتو أندريه, في منطقة العاصمة ساو باولو. لولا, المفضلة في استطلاعات نية التصويت, اتهم رئيس البرازيل, جاير بولسونارو, الذي سيسعى لإعادة انتخابه, «الكذب» بشأن ارتفاع الوقود في البلاد. «رئيسنا الكاذب، الذي يقول سبع أكاذيب في اليوم، قائلا إن البنزين مكلف بسبب الحرب في أوكرانيا. وقالت لولا إنها كذبة وكذبة، على الرغم من أن المحللين يعزون، في جزء منه، الزيادة في الوقود إلى الصراع الحربي. وفقًا لزعيم حزب العمال (PT)، تتمتع البرازيل بالاكتفاء الذاتي من حيث إنتاج النفط، ولكن ليس لديها ما يكفي من المصافي في البلاد لأنها «توقفت عن صنعها». وقال لولا: «سنعود (إلى السلطة) وستكون بتروبراس برازيلية مرة أخرى وستكون الأسعار برازيلية مرة أخرى». كما استبعد الزعيم الاشتراكي خصخصة بتروبراس، أكبر شركة في البرازيل، والتي حققت في عام 2021 صافي ربح قياسي بلغ 19,875 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخها. وعلى الرغم من أن بولسونارو قد أعلن رغبته في خصخصة شركة النفط وغيرها من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، مثل بانكو دو برازيل، فإن الحكومة الحالية لم تتخذ بعد أي تحرك في هذا الاتجاه. وذكر استطلاع للرأى نشره معهد داتافولها فى اليوم السابق ان لولا سيفوز فى الانتخابات الرئاسية فى البرازيل فى اكتوبر بحصوله على 43 فى المائة من الاصوات ولكنه خفض تقدمه بشكل طفيف ضد بولسونارو الذى حصل الان على 26 فى المائة من الاصوات. رئيس حمار/سم/نسخة (صورة) (فيديو)