ترتيب الدوري الأول بعد فوز بيناسيونال 1-0 على سان مارتين

الترتيب: يوم الجمعة 25 مارس، تم لعب المباراة المعلقة لأول موعد لبطولة Apertura بين Binacional و Universidad San Martín. هذه هي الطريقة التي تحرك بها تصنيف بطولة بيرو.

في ملعب جامعة سان ماركوس، فاز نادي Binacional 1-0 ضد سان مارتين بهدف المهاجم جانيو بوسيتو في خصومات المباراة (90+1).

وأضاف بيناسيونال فوزه الثالث على التوالي في بطولة أبيرتورا، وصعد إلى المركز الثاني في الترتيب وكان نقطة واحدة وراء زعيم بلدية ديبورتيفو. من جانبه، فاز سان مارتن بثلاث نقاط في المركز الأخير في جدول Liga 1 وتراكم خمس هزائم على التوالي.

في إعادة تشغيل الدوري الأول بعد آخر موعد لتصفيات قطر 2022، ستواجه بيناسيونال سبورت بويز في ملعب ميغيل غراو في كالاو خلال المباراة الثامنة. من جانبها، ستواجه سان مارتين سبورتينغ كريستال في ملعب ألبرتو غالاردو.

تلعب أليانزا ليما ضد سبورت هوانكايو بعد الانتهاء من موعد الاستراحة في الدوري الإسباني 1. يطمح الأزرق والأبيض إلى كسر سلسلة سيئة من ثلاث هزائم متتالية لأليانزا أتلتيكو، سبورتينغ كريستال وميلغار الذين هبطته إلى المركز الخامس عشر في الطاولة.

يواجه يونيفرسيتاريو دي دي دي بورتيس ADT de Tarma في ملعب Monumental de Ate. سجلت الكريمات نقطة واحدة فقط من أصل تسعة ممكنة في التواريخ الثلاثة الأخيرة. خسر أمام البلدية و Binacional، وتعادل أيضا مع Cienciano.

يتم قياس زعيم الليجا 1، البلدية ضد أليانزا أتلتيكو كزائر ويضع الصدارة على المحك. مسيرات سولانا «غيل» في المركز الثالث في الطاولة.

ترتيب بطولة الدوري 1 أبيرتورا

ليدربورد بطولة الدوري 1 أبيرتورا

الجدول الزمني للتاريخ 8 من LIGA 1

الجمعة، 1 أبريل

سبورتينغ كريستال ضد سان مارتن (1:15 مساءً | ملعب ألبرتو غالاردو)

أياكوتشو إف سي مقابل UTC (3:30 مساءً | استاد مدينة كومانا)

رياضة هوانكايو ضد أليانزا ليما (7:00 مساءً | ملعب IPD هوانكايو)

السبت 2 أبريل

سبورت بويز ضد بيناسيونال (11:00 صباحًا | ملعب ميغيل غراو ديل كالاو)

أليانزا أتلتيكو vs البلدية (1:15 مساءً | استاديو ميلانيو كولوما)

ميلغار ضد كارلوس شتاين (3:30 مساءً | ملعب UNSA الضخم)

الأحد 3 أبريل

أتلتيكو غراو ضد سينشانو (3:00 مساءً | ملعب فرانسيسكو ميندوزا بيزارو)

الجامعة مقابل ADT (3:30 مساءً | ملعب ضخم)

كارلوس أ. مانوتشي ضد سيزار فاليخو (6:30 مساءً | ملعب مانشي)

أكاديمية ريست كانتولاو.

الجدول الزمني للدوري 1: التاريخ 8 من بطولة أبيرتورا (الصورة: الدوري 1)

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