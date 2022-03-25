تحدت كينيا لوبيز رابادان AMLO لإضفاء الطابع الرسمي على الدعوة إلى AIFA بعد إثبات وجود مخالفات

منذ تنصيبها يوم الاثنين 21 مارس، أصبحت كينيا لوبيز رابادان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، أحد النقاد الرئيسيين لهذا المشروع الرائد من قبل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

لهذا السبب، زار المبنى لتسليط الضوء على المخالفات، التي أجاب عليها الرئيس الاتحادي نفسه خلال المؤتمر الصحفي الصباحي في 24 مارس، الذي دعا فيه نائب منسق اللونين الأزرق والأبيض في مجلس الشيوخ للجمهورية لزيارة مطار سانتا مرة أخرى لوسيا.

قال لوبيز أوبرادور: «كيف أود منهم أن يذهبوا إلى برج المراقبة، وآمل أن يذهبوا، وأن يقوموا بالترتيبات هناك في المطار حتى يذهبوا ويشاهدوا جميع التكنولوجيا المتقدمة (...) في نهاية هذا الأسبوع، أطلب منهم إرسال الدعوة إليهم».

لهذه الرسالة، ردت مشرعة PAN من خلال شبكاتها الاجتماعية. في الفيديو المشترك، قال إن Tabasqueño أوعز إلى لويس كريسينسيو ساندوفال، رئيس أمانة الدفاع الوطني (سيدينا) بدعوتها إلى برج المراقبة AIFA في نهاية هذا الأسبوع.

ثم تحدته لجعله رسميًا حتى يتمكنوا من الالتقاء وبالتالي الإجابة عن جميع «أوجه القصور والأخطاء» التي يعاني منها هذا المطار، والتي أثبتها هي نفسها في الأيام السابقة.

(الصورة: تويتر/ @kenialopezr)

رد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على لوبيز رابادان وطلبوا منه أسئلة لطرحها، بما في ذلك سؤال لمعرفة التكلفة الحقيقية لهذا العمل الذي أدى إلى إلغاء مطار نيو مكسيكو الدولي (NAIM) المقرر عقده في تيسكوكو، ولاية المكسيك.

كما شككوا في دعوة الرئيس، لذلك كانوا مهتمين بما إذا كان سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الاجتماع أو مجرد انتظار أن يتم استدعاؤه من قبل لوبيز أوبرادور لزيارة AIFA.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة، قرر Panista زيارة مرافق هذا المطار الجديد بعد يوم واحد من افتتاحه. في تلك المناسبة، وثق، إلى حد كبير في أسلوبه، ما هي التجربة في المحطة الجوية التي يقودها التحول الرابع (Q4).

من خلال شبكاتها الاجتماعية، الثلاثاء الماضي 22 مارس، انتقد المشرع البيازول الميزانية المخصصة لبناء «نزوة جديدة من AMLO»، وتكلفة النقل لتكون قادرة على الوصول إليها وما كان يمكن القيام به مع الموارد المخصصة لها.

«لذا رحلتي للذهاب إلى AIFA. سأخبرك في هذا الموضوع بكل ما يحدث في نزوة AMLO الجديدة. وكم انفق فى المطار وما الذى كان يمكن ان نحصل عليه نحن المكسيكيون لو فكرت بهذا المال فى مساعدة شعب المكسيك».

زار panista AIFA بعد يوم واحد من افتتاحه وسلط الضوء على بعض المخالفات في شريط فيديو (الصورة: كارينا هيرنانديز/Infobae)

جانب آخر انتقد هو إمكانية الوصول، حيث أشار إلى أنه من أجل الوصول، سيتعين عليه بالضرورة طلب سيارة أجرة لكل طلب يكلف ما بين 600 و 700 بيزو، على الرغم من أن الحكومة نفسها كشفت عن أهم الطرق بوسائل النقل العام، والتي لا تتجاوز 200 بيزو. .

ورد لوبيز رابادان أيضًا على كلمات المكسيكيين ضد الفساد والإفلات من العقاب (MCCI)، وشرح بالتفصيل أنه من بين 1,233 عقدًا تمت مراجعتها، تم منح 78٪ من قبل و كانت الدعوة المقيدة, في حين أن نسبة 22 في المائة المتبقية كانت عن طريق منح

في نفس اليوم من الافتتاح، نددت المنظمة بأن ما لا يقل عن 10 شركات تم إنشاؤها حديثًا تم منحها عقودًا للمشاركة في مشروع ما يصل إلى 1,572 مليون بيزو.

وبالإضافة إلى ذلك، لاحظوا أن أحد الموردين، الذي يُزعم أنه مرتبط بـ «شركة وهمية» متهمة بغسل الأموال في فنزويلا، كان مسؤولاً عن بيع الصلب بتكلفة قدرها 184 مليون بيزو.

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