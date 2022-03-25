أعلنت اليابان عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد 25 شخصًا و 81 كيانًا روسيًا

19-01-2012 Bandera de Japón POLITICA JAPÓN INTERNACIONAL ASIA

ذكرت اليابان يوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا تنص على تجميد الأصول لـ 25 شخصا و 81 كيانا روسيا ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر عن «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان «تم تعيين ما مجموعه 25 مسؤولا في مجلس الشيوخ الروسي كهدف لتدابير تجميد الأصول وسنقوم بتنفيذ إجراءات الحظر المتعلقة بالصادرات إلى 81 منظمة».

تم تمديد العقوبات إلى أبناء المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا؛ إلى رئيس البنك الروسي Vnesheconombank، إيغور شوفالوف؛ إلى زعيم مجموعة سيفرستال الصلب، أليكسي مورداشوف؛ وإلى أقارب الرئيس التنفيذي لروستيخ، سيرجي تشيميزوف؛ نائب رئيس مجلس الوزراء الرئاسي، سيرغي كيرينكو؛ أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف؛ ورجال الأعمال في روتنبرغ.

هذه العقوبات بالإضافة إلى تلك التي فرضتها الحكومة اليابانية بالفعل، والتي أعلنت بالفعل أنها ستجمد أصول 15 شخصًا وتسع منظمات روسية، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العسكرية (GRU) ونواب وزراء الدفاع.

ذكرت وزارة الخارجية اليابانية عن زيادة الإجراءات الانتقامية ضد الكرملين لقرارها بغزو الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير

بالإضافة إلى ذلك، جمدت الدولة الآسيوية أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبنك المركزي للاتحاد الروسي والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ووافقت على حظر تصدير مواد تكرير النفط، من بين عقوبات أخرى.

من جانبها، فرضت كندا عقوبات جديدة يوم الخميس على 160 عضوا في مجلس الشيوخ الروسي وأعلنت أنها ستتبرع بأموال للبرنامج العالمي لمكافحة الجوع ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHR) في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد أكد ذلك على حسابه الرسمي على تويتر من قبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي أعلن، بعد العقوبات، عن أموال للمنظمات التي «يمكنها تقديم مساعدة فورية لأولئك الموجودين على الأرض».

أبرزت السفارة الروسية في كندا على نفس الشبكة الاجتماعية أن «قرار مجلس الوزراء ترودو بإدراج أعضاء مجلس الشيوخ الروسي في القائمة السوداء هو بادرة سخيفة وإظهار عجز سياسة العقوبات الغربية».

في هذا السياق, كما ذكرت قناة CBC الكندية, تدرس كندا كيفية الحصول على المزيد من الأسلحة للجنود الأوكرانيين, كما قال ترودو يوم الخميس بعد اجتماع طارئ مع قادة الناتو.

وشدد ترودو: «سنواصل محاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، وبما أن Zelensky قد طلب العديد من المعدات الجديدة، فإننا ننظر إلى ما يمكننا إرساله».

(مع معلومات من يوروبا برس)

استمر في القراءة:

قال رئيس BlackRock إن روسيا مقطوعة عن أسواق رأس المال في العالم.