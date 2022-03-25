ستستضيف إسرائيل قمة مع الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين يومي 27 و28 مارس

القدس 25 مارس تستضيف إسرائيل الأحد والاثنين المقبلين قمة مع كبار ممثلي الدبلوماسية من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين، وهي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقات إبراهيم في عام 2020 التي تطبيع العلاقات بين الدولة اليهودية. وهذه الدول العربية. وذكرت وزارة الخارجية الاسرائيلية التى وصفت الاجتماع بانه «قمة دبلوماسية تاريخية» ان «وزير الخارجية الامريكى ووزراء خارجية دولة الامارات والامارات والمغرب والبحرين سيصلون الى اسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات» التى ستعقد بين 27 و 28 مارس. وسيعقد الاجتماع بدعوة من رئيس الشؤون الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد الذى كان من المقرر ان يستقبل يوم الاحد رئيس الدبلوماسية الامريكية انتونى بلينكن. وسيسافر هذا الأخير إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر بين 26 و30 آذار/مارس لمعالجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أعلنت أمس وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها. أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020، تحت رعاية اتفاقات إبراهيم، التي روجت لها حكومة دونالد ترامب الأمريكية السابقة. ومنذ ذلك الحين، عززت الدولة اليهودية إلى حد كبير علاقاتها الاقتصادية والتجارية وغيرها مع هذه البلدان، حيث فتحت أيضا المقومات الدبلوماسية. وخلال وجوده في إسرائيل، سيجتمع مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتز والرئيس إسحاق هرتسوغ، الذين سيؤكد على التزام الولايات المتحدة «الثابت» بالأمن الإسرائيلي، وسيشكر الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية في الحرب الروسية الأوكرانية. في الضفة الغربية، سيلتقي وزير الخارجية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني، لينقل لهم «أهمية تعزيز العلاقات» مع الولايات المتحدة. رئيس جما/إيغ