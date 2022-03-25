إسلام سليماني يجعل الجزائر أقرب إلى كأس العالم

الكتابة الرياضية، 25 مارس هدف لمهاجم سبورتينغ دي البرتغال إسلام سليماني، الوحيد في المباراة، أعطى الجزائر الفوز 0-1 في الكاميرون، الذي تطأ قدمه في كأس العالم قطر 2022. فاز فريق جمال بلمادي في ملعب ليمبي، ولكن يجب أن يغلق الترتيب في أربعة أيام، في المحطة الثانية، في البليدة. يطمح كلا الفريقين للعودة إلى المرحلة النهائية من بطولة العالم. غاب الاثنان عن اجتماع روسيا 2018. تهدف الكاميرون إلى الوصول إلى نهائيات كأس العالم الثامنة والجزائر الخامسة. استفاد الفريق الجزائري من الخلل الذي حققه على وشك الشوط الأول عندما استغل سليماني، في الصدارة، صليب إلى منطقة يوسف بيلايلي. تابعت الكاميرون القرعة بإصرار، لكنها لم تتمكن من التغلب على حارس المرمى الزائر رايس مبولهي. تمكنت الجزائر، في المرحلة النهائية، من توسيع ميزتها من خلال الهجمات المضادة وفرص تسجيل واضحة. سيتم حل التعادل في 29 مارس، في البليدة. رئيس أبا/سم