الاستقلال: العمدة خوسيه باندو مهدد بالقتل من قبل المافيا من «قطار أراجوا»

رئيس بلدية منطقة الاستقلال، خوسيه باندو، يخشى على حياته وحياة عائلته، بعد أن ندد بأن أعضاء المنظمة الإجرامية «قطار أراغوا» سيهدده بالموت. من خلال اجتماع مع الصحافة، قال كيف اتصل به هؤلاء الرجال الضاربون.

وأشار Burgomaster إلى أن كل هذا مستحق لأنه كان يدير مع الشرطة ومديري البلديات المختلفين إغلاق بيوت الدعارة في هذا القطاع من شمال ليما، والتي هي مكرسة ل الاستغلال الجنسي للأجانب والقصر.

«يوم الأربعاء في الساعة التاسعة صباحًا اتصلوا بي على الهاتف قائلين إنهم سيقتلون عائلتي وأنا. توقف عن اغلاق الشركات الموجودة حول منطقة الاستقلال».

لهذا، أكد رئيس البلدية أن التهديدات نشأت منذ 21 مارس عندما قاموا بعملية في المنطقة، حيث تم إغلاق 6 بيوت دعارة سرية.

«لقد حصلوا على رقم هاتفي، التقطوا صورة لمنزلي. كما التقطوا صوراً للمشرفين الذين يعملون معي في تنفيذ هذه العمليات».

بالإضافة إلى كل هذا، أشار باندو إلى أنه في وقت التدخل في هذه الأماكن، تم العثور أيضًا على أدوية وحبوب منع الحمل يمكن استخدامها لنوم الناس وبالتالي سرقتهم أو قتلهم في أسوأ الحالات.

وقال « اننى ادعو الرئيس بيدرو كاستيلو الى اتخاذ اجراء بشأن هذا الامر، ودعونا لا نتوقع منهم اسقاط عمدة حتى يتخذوا اجراءات بشأن هذا الامر ويمنحون الحماية اكثر من اى شىء للاطفال».

ومن الجدير بالذكر أن رئيس البلدية قد طلب بالفعل من مكتب المدعي العام ضمانات له ضمانات لعائلته. بيد أنه أكد أنه من الضروري أن تتدخل السلطات المختصة في أقرب وقت ممكن لأن المجرمين لا يستطيعون ضرب العدالة.

دعونا نتذكر أن Independencia هي واحدة من المناطق التي سيطرت فيها المافيا على جمع الحصص من البغايا، ولهذا السبب تم تهديد العمدة بالقتل.

صوتيات تكشف التهديدات

وأظهر خوسيه باندو، عمدة إندبندنسيا، للصحافة الصوتيات التي كان يتلقاها باستمرار بعد المعركة التي بدأها ضد الاستغلال الجنسي السري في منطقته. يؤكد Burgomaster أنه على الرغم من ذلك سيستمر في العمل من أجل مجتمعه.

«سأعطيك فرصة ثانية، إذا واصلت النزول إلى الشارع لإغلاق الأعمال وكل شيء، فأنت تعلم أن لدي موقعك، وأن عائلتك ستموت، والجميع سيموت [...] أنا أتحدث إليكم فقط، جزء من قطار أراجوا يتحدث إليك، أنت تعرف بالفعل كيف يبدو الفيلم «، تسمع أحد الصوتيات يقول.

أخبر العمدة La República أن هذه الرسائل إلى whatsapp وصلت قبل ساعة من افتتاح مركز مراقبة، وهو اجتماع شارك فيه وزير الداخلية ألفونسو شافاري والجنرال تيبورسيو والعقيد.

وقال «انه امر مقلق للغاية لان المجرمين الفنزويليين خرجوا بالفعل من الحدود وهم الان يهددون السلطات».

ما هو خطأ عائلتي، الأطفال فيه؟ وكل ذلك لتنظيف المراقص وبيوت الدعارة السرية».

قبل أن يختتم، أكد رئيس البلدية أنه لن يخاف وأنه سيستمر في مكافحة الجريمة في منطقته.

«لن أسمح للناس بابتزاز المال مني بهذه الطريقة، لن نعطي الجريمة مترًا آخر [...] والرسالة موجهة للفنزويليين، واذا اردوا العمل فانهم سيفتحون الابواب، لكنهم لن يكونوا قادرين على ارتكاب جرائم».

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