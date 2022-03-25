لجنة الأخلاقيات IHHF تحقق مع الرئيس السابق والاتحاد الروسي

مدريد, 25 مارس سيكون الاتحاد الروسي لهوكي الجليد موضوع تحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي (IHHF), والتي ستدرس أيضًا سلوك الرئيس السابق لهذه الهيئة, السويسري رينيه فاسيل, في كلتا الحالتين فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. وأوضح IHHF أن «مجلس IIHF أحال اتحاد الهوكي الروسي (RIHF) إلى لجنة الأخلاقيات لمراجعته، بسبب التقارير التي تفيد بأن RIHF زعم تعليمات لفرق الرابطة القارية (KHL) لعقد مظاهرات لدعم الحرب بين روسيا وأوكرانيا». وأضاف: «بما أن مثل هذا الإجراء سيشكل انتهاكًا لمدونة أخلاقيات المعهد الدولي لحقوق الإنسان، فإن لجنة الأخلاقيات ستحقق بشكل أكبر في القضية وتحدد ما إذا كان ينبغي إحالتها إلى مجلس التأديب التابع للمعهد الدولي لحقوق الإنسان». أما بالنسبة لفاسيل، رئيس الدولية بين عامي 1994 و 2021، والرئيس الفخري الحالي مدى الحياة وعضو سابق في اللجنة الأولمبية الدولية، فسيتم التحقيق في «تورطه مع روسيا و KHL، بالإضافة إلى التصريحات العامة التي تم الإدلاء بها حول الحرب». أكد IHHF أن الرئيس مدى الحياة «مطلوب منه التصرف وفقًا لمبادئ الكرامة والنزاهة والولاء والمسؤولية في جميع العلاقات ذات الطابع التنافسي والاقتصادي والاجتماعي (بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي) والأخلاقية». ينصح فاسيل KHL، وهو دوري هوكي الجليد يتكون في الغالب من الأندية الروسية ولكن أيضًا بمشاركة فرق من فنلندا وبيلاروسيا ولاتفيا والصين وكازاخستان. وهو زعيم قريب جدا من روسيا، وقد تلقى إشادة قوية من الرئيس فلاديمير بوتين وانتقد قبل عامين العقوبات المفروضة على ذلك البلد لمخالفاته في مجال المنشطات.