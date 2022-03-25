حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن روسيا تعرض موظفي محطة تشيرنوبيل النووية للخطر

Foto de archivo de la estructura que cubre el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. April 5, 2017. REUTERS/Gleb Garanich/

تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن القوات الروسية قصفت نقاط التفتيش الأوكرانية في سلافوتيتش، وهي مدينة بالقرب من المحطة النووية حيث يعمل أفراد تشيرنوبيل.

وحذرت السلطة التنظيمية الأوكرانية من أن الهجوم يعرض للخطر «منازل وأسر موظفي العمليات الذين يضمنون السلامة النووية والإشعاعية»، وفقا لبيان صادر عن المنظمة.

وأعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن قلقه، حيث تحدث هذه الهجمات بعد أيام قليلة من تمكن الموظفين الفنيين في محطة الطاقة النووية من التناوب والراحة بعد ما يقرب من أربعة أسابيع دون تغيير التحولات.

تقع هذه المدينة خارج منطقة الاستبعاد التي تم إنشاؤها حول محطة الطاقة النووية بعد حادث 1986. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاربعاء من ان فرقة الاطفاء فى مدينة تشيرنوبيل اطفأت اربعة حرائق غابات بالقرب من محطة الطاقة النووية.

واعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه ازاء التفجيرات التى نفذتها قوات الكرملين فى مدينة سلافوتيتش القريبة من المبنى.

وذكرت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة مناطق الاستبعاد هذا الأسبوع أن القوات الروسية دمرت مختبرا لإدارة النفايات المشعة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، التي احتلت في بداية غزو أوكرانيا.

وفقا لهذا المركز، يكلف المختبر أكثر من 6 ملايين يورو، وكان يقع في منطقة استبعاد محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وكان معقدا مع «قدرات تحليلية وبحثية كبيرة» في مجال إدارة النفايات المشعة.

تم بناء المختبر في عام 2015 بمساعدة أموال الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال السلامة النووية، ووفقًا للبيان، كان لديه معدات وقدرات تحليلية فريدة في أوروبا.

وفقا للبيان الأوكراني، في المختبر كانت هناك «عينات نشطة للغاية وعينات من النويدات المشعة التي هي الآن في أيدي العدو».

محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، بعد حادث 1986، الأكثر أهمية في التاريخ لهذا النوع من الطاقة، ليست عاملة ولكنها لا تزال تتطلب مهام التحكم والتحليل والمراقبة.

واحتل الجيش الروسي المحطة الواقعة شمال كييف في 24 شباط/فبراير، وكان مدعاة للقلق، إلى جانب بقية محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن الموظفين العاملين هناك احتجزوا دون إمكانية للراحة.

وكما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يكتمل سوى يوم الأحد الماضي أول تناوب للأفراد في محطة تشيرنوبيل النووية السابقة منذ بدء الغزو الروسي قبل شهر تقريبا، مما سمح لما يقرب من مائتي فني وأفراد أمن من المصنع بالعودة إلى ديارهم راحة.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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