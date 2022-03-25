وحذرت لجنة الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان المكسيك من «تطبيع العنف ضد الصحفيين»

CIUDAD DE MÉXICO, 25ENERO2022.- Durante la conferencia matutina, periodistas colocaron un memorial de manera pacifica en las vallas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional esto por los asesinatos de periodistas en México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

وحذر مكتب المقرر الخاص لحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) من «تطبيع وتعميق العنف ضد الصحفيين في المكسيك».

ومن خلال بيان صحفي، حثت اللجنة السلطات على اتخاذ تدابير لحماية حياة الصحفيين، بالإضافة إلى مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافة.

من يناير إلى مارس 2022، تم تسجيل جرائم قتل 8 صحفيين مكسيكيين. وخوسيه لويس غامبوا، ومارغاريتو اسكيفيل مارتينيز، ولورديس مالدونادو، وروبير توليدو، وهيبر لوبيز فاسكيز، وخورخي كاميرو زازويتا، وخوان كارلوس مونيز، وأرماندو ليناريس هم أسماء المتصلين الذين سلبوا حياتهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا للبيان، تلقى رئيس المحكمة معلومات عن مزاعم الوصم المتكررة ضد الصحافة من قبل الموظفين العموميين الفيدراليين والمحليين. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) تعرض لانتقادات شديدة بسبب الاشتباكات المختلفة مع الصحفيين بما في ذلك كارمن أريستيغي وكارلوس لوريتي دي مولا وخواكين لوبيز دوريغا وأزوسينا أوريستي.

تعرضت AMLO لانتقادات بسبب الاشتباكات ضد الصحافة (الصورة: EFE/إسحاق إسكيفل)

«وتلاحظ المقررة بقلق خاص تصاعد العنف ضد الصحفيين في المكسيك، وتؤكد من جديد أن هذه الهجمات تنتهك حرية التعبير من حيث أبعادها الفردية والجماعية على حد سواء، لأنها تؤثر على حق المجتمع في أن يكون على علم، ولا يمكن التسامح معه. في مجتمع ديمقراطي»، جاء في البيان.

وأقرت أيضاً بقيمة الجهود التي تبذلها الدولة، ومن بينها السلطات سلطت الضوء على خطة إنشاء نظام وطني للوقاية والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

غير أنه دعا السلطات إلى التمييز، عن أعلى مستويات الدولة، بين شرعية وقيمة عمل الصحفيين، وإلى التنصل في جميع الأوقات من الجرائم المرتكبة ضدهم.

«و تلاحظ المقررة هشاشة ضمانات حرية التعبير في المكسيك, و تذكر الدولة بأن أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية عامة مدعوون إلى الإبقاء على خطاب مؤات لل مداولات العامة, و الامتناع عن إلقاء كلمات يمكن, مباشرة أو بشكل غير مباشر, تشجيع أو تعزيز العنف ضد المتصلين والصحفيين», تنص الوثيقة.

كان خوسيه لويس غامبوا أريناس أول صحفي أخذ حياته في عام 2022 (الصورة: رويترز/إدغارد غاريدو)

تعرض خوسيه لويس غامبوا أريناس للطعن حتى الموت في هجوم مزعوم داخل قسم فلوريستا، في فيراكروز، في 10 يناير.

قتل مارغاريتو إسكيفيل مارتينيز خارج منزله في حي سانشيز تابوادا في تيخوانا، باجا كاليفورنيا، بعد أسبوع من مقتل غامبوا أريناس.

بعد سبعة أيام فقط من نزول مارغاريتو إسكيفل، تم إطلاق النار على لورديس مالدونادو وهوجمت عند وصولها إلى منزلها في باجا كاليفورنيا.

في اليوم الأخير من يناير، تم القبض على روبرتو توليدو خارج مكتب محاماة حيث كان يعمل أيضا.

أرماندو ليناريس هو آخر صحفي مسجل، قُتل في المكسيك عام 2022 (الصورة: EFE/إسحاق إسكيفيل)

قتل هيبر لوبيز عندما وصل إلى منزل في حي إل إسبينال، ينتمي إلى سالينا كروز، أواكساكا.

في 24 فبراير، قُتل خورخي كاميرو زازويتا، الذي كان مدير بوابة El Informativo، بعد تلقيه ثلاث طلقات على الأقل من سلاح ناري.

قُتل خوان كارلوس مونيز داخل قسم لوس أوليفوس، في فريسنيلو، زاكاتيكاس.

قُتل أرماندو ليناريس في زيتاكوارو، ميتشواكان في 15 مارس.

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