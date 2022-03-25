فيما يلي الخيارات حيث يمكنك الوصول إلى Estereo Picnic 2022

خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر مارس، سيرحب ملعب Briceño للجولف بالآلاف من عشاق الموسيقى الحية الذين سيحضرون نسخة جديدة من مهرجان نزهة الاستريو (FEP). في الأيام الثلاثة للمهرجان، ستزيد المراحل الخمس الممكنة من حجم مكبرات الصوت من الساعة 2:30 مساءً حتى الفجر. الشيء الوحيد الذي يجب على الجمهور القيام به هو الوصول إلى المكان ومن أجل ذلك هناك العديد من الخيارات المتاحة.

الحافلات والسيارات والشاحنات والسائقين المختارين، من بين أمور أخرى. لدى الحاضرين في FEP العديد من الخيارات للوصول إلى ملعب Briceño للغولف ويمكنهم اختيار أفضل ما يناسب ميزانيتهم.

مركبة خاصة

يمكن للحاضرين في FEP الذهاب مع مجموعة أصدقائهم في سيارة خاصة, ولكن يجب أن يدركوا أنه يجب عليهم البحث عن موقف سيارات في المنطقة التي تعمل حتى الوقت الذي يخططون فيه لمغادرة الحدث. وبالمثل، من المهم أن نتذكر المسؤولية التي ينطوي عليها ذلك، مثل عدم تناول الكحول حتى تتمكن من العودة في حواسها الخمسة.

في حال كان لديك سيارة وقررت شرب الكحول، فإن المهرجان تحت تصرفك خدمة السائق المختارة بقيمة 140،000 دولار في كل اتجاه. سيغادر المستخدمون ملعب الجولف وسيوصلهم السائق عند نقطة وصول واحدة إلى بوغوتا. كيف يعمل؟

الحافلات

يوفر FEP أيضًا خدمة الحافلات التي تغادر وتصل إلى نقاط مختلفة في بوغوتا. من بين أهمها موقف سيارات كارولا الحمراء (كالي 114 #45 .78) ومتحف مالوكا التفاعلي (كاريرا 68D #24ª -51).

ستغادر كل حافلة كل 20 دقيقة من الساعة 11:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً إلى المهرجان وستكون العودة من الساعة 10:00 مساءً حتى نهاية كل يوم. تبلغ تكلفة الخدمة 25,000 دولار في اتجاه واحد يوميًا، أو 70,000 دولار للأيام الثلاثة؛ وتبلغ تكلفة الإرجاع 35,000 دولار في اليوم أو 100,000 دولار للأيام الثلاثة. إذا كنت تشتري رحلة ذهابًا وإيابًا، فستكلف يوميًا 45,000 دولار أو 125,000 دولار للأيام الثلاثة.

فانس

يمكن شراء شاحنات FEP على صفحة التذاكر الصفراء. عند مغادرة البيانات، سيتم الاتصال بك لتنسيق نقطة انطلاق من بوغوتا ونقطتي وصول (موقع الاستلام ومكان إضافي). تختلف الأسعار وفقًا لأماكن الأشخاص:

11 شخصًا: 450,000 دولار يوميًا أو 1,300,000 دولار للأيام الثلاثة

14 شخصًا: 500,000 دولار في اليوم أو 1,450,000 دولار للأيام الثلاثة

18 شخصًا: 600,000 دولار في اليوم أو 1,7500,000 دولار للأيام الثلاثة

أيًا كانت الطريقة التي تقرر بها السفر إلى FEP، تذكر ألا تبدأ الرحلة إلى ملعب الجولف دون التحقق أولاً من أن لديك كل ما تحتاجه للاستمتاع بالمهرجان. من بين الأساسيات حمل وثيقة هويتك، بطاقة التطعيم covid-19 وغني عن القول أن مقبضك، وهو مدخل الحدث.

تذكر أيضًا أن تحمل الأموال على مقبضك حتى تتمكن من شراء الطعام والمشروبات داخل المهرجان. لاستخدام النظام، من الضروري تنشيط المقبض على الرابط: festivalestereopicnic.com/handles. يوصي الحدث بحفظ الرقم التسلسلي الذي يمكن العثور عليه في الجزء الخلفي من المقبض وتسجيله أيضًا، لأنه «في حالة وجود أي مشكلة، سيكون من الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على تقديم دعم فني أفضل لك وحل أي أحداث غير متوقعة».

ضع في اعتبارك أيضًا العناصر الأخرى التي يوصى بتناخذها وغيرها من العناصر التي يجب عليك تركها بالتأكيد في المنزل. في Infobae Colombia، قمنا بإعداد قائمة حتى تتمكن من الاستمتاع بـ «عودة» EFF دون مشاكل.

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