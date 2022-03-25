الحكومة ستنهي أعمال «قطرة قطرة»، مشروع القانون المقدم

في الساعات الأخيرة, قدمت الحكومة مشروع قانون في الكونغرس تسعى معه إلى مكافحة المقرضين المشهورين «قطرة قطرة» العاملين في البلاد. تهدف الوثيقة «التي تملي القواعد المتعلقة بالوصول والتمويل لبناء الأسهم والأحكام الأخرى» إلى زيادة الشمول المالي، وإتاحة الوصول إلى آليات التمويل المختلفة، وتحديث أنظمة الدفع وتحديث سوق رأس المال.

كان وزير المالية، خوسيه مانويل ريستريبو، مسؤولاً عن شرح ما يتكون منه مشروع القانون الذي قدموه. «هذا مشروع لن يسمح لنا فقط بزيادة الرفاه الاجتماعي والإنصاف في البلاد، بل سيكون أيضًا عنصرًا أساسيًا في مكافحة المخططات غير الرسمية والمكلفة للغاية، مثل «قطرة قطرة» أو «يوم الدفع»، وستساهم هذه المبادرة في تحقيق هذه الغاية المتمثلة في تعميم الوصول إلى خطط تمويل قانونية وآمنة ومنخفضة التكلفة»، وأوضح المسؤول.

بالنظر إلى أنه مع تقدم التطعيم ضد covid-19، دخلت البلاد مرحلة من التنشيط الاقتصادي، أشارت محفظة الخزانة إلى أن هذا المشروع سيكون قادرًا على إعطاء ديناميكية أكبر لخيارات التمويل، مما سيساعد بدوره على التعزيز الاقتصادي للبلاد، وأضافوا أنه سيكون أيضًا المساهمة في الرعاية الاجتماعية للمواطنين مع توليد فرص العمل والفرص.

تتضمن هذه المبادرة العديد من الأفكار التي أثيرت سابقًا في مشروع قانون أسواق المال والتي كانت الحكومة قد قدمتها بالفعل، لكنها قررت الانسحاب لتجنب انهيارها. الآن، مع هذا المشروع الجديد، يعودون إلى بعض أجزاء تلك المبادرة التي خرجت بعد مناقشة خبراء من بعثة أسواق المال.

ويهدف هذا الاقتراح الجديد الذي قدمه المسؤول الحكومي إلى تشجيع القروض للسكان غير الرسميين بدرجة عالية، وضمان الحصول على الائتمان للمنتجين الزراعيين الصغار والمتوسطين. بالإضافة إلى ذلك، سيشجعون أيضًا تمويل رواد الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبنفس الطريقة، يهدفون إلى تعزيز الوصول إلى سوق رأس المال كبديل للتمويل حتى يتمكن المواطنون من الحصول على مواردهم الخاصة، للمشاريع الإنتاجية، والتي تشمل الدعم الائتماني من صندوق الضمان الوطني بنسبة تصل إلى 90٪.

وأضاف الرئيس الرسمي لمحفظة الخزانة أيضًا أن مشروع القانون المقدم «يسعى للمساهمة في إنشاء إطار قانوني مرن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، حتى يتمكن المزيد من المواطنين من الوصول إلى سوق رأس المال. سيتم تهيئة ظروف أفضل لتوليد المزيد من المنافسة، من خلال السماح بدخول كيانات جديدة متخصصة في الأنشطة، مع متطلبات تنظيمية تتناسب مع نموذج أعمالها».

كما أشار ريستريبو إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز الوصول الشامل والفعال والآمن إلى نظام الدفع، مما سيتيح المزيد والمزيد من الأشخاص لمحاولة سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، من راحة منازلهم وتجنب الطوابير والإجراءات الشكلية. وتهدف جميع هذه المدفوعات إلى ضمان تنفيذها بطريقة رشيقة وآمنة، مع تعزيز التجارة الإلكترونية.

كما أكد أن مشروع القانون هو الفرصة لتهيئة ظروف أفضل لتوليد المزيد من المنافسة، من خلال السماح بدخول كيانات جديدة متخصصة في الأنشطة، وكل ذلك مع متطلبات تنظيمية تتناسب مع نموذج أعمالها.

وخلص وزير المالية بعد تقديم المشروع إلى أن «المشروع قدم برسالة عاجلة ومن المتوقع أن يبدأ في الأسابيع المقبلة مناقشته في اللجان الاقتصادية المشتركة».

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