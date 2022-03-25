«جيزيلو» «الإغماء» يعيش بعد تصريحات إيزابيل أسيفيدو ضده: «أنا لا أحب القتال»

تأثر إدسون دافيلا، المعروف شعبيا باسم «جيزيلو»، تماما من التصريحات الأخيرة لصديقه السابق الآن إيزابيل أسيفيدو، التي لم تسامح أنه ارتكب كاشفة الكشف عن أنه كان في علاقة حب مع كيرفين فالديزان عندما بدأ علاقته الرومانسية مع كريستيان دومينغيز.

«أدخل في تلك الأشياء، لكنني أفهم أن كلفن فالديزان كان شريك إيزابيل، وجميع الراقصين عرفوها»، كانت كلمات المضيف المشارك لأمريكا هوي التي انتهى بها الأمر إلى غضب «تشابيليتا»، التي قالت في برنامج ماجالي مدينا أنها كانت عزباء عندما كانت المغازلة مع كومبيامبرو بدأت.

وبسبب هذا، وضعت الفائزة في كوينز أوف ذا شو الصليب إلى «جيسيلو» خلال مقابلة مع Amor y Fuego، حيث أكدت أن مضيفي المجلة، جانيت باربوزا، إثيل بوزو وبرونيلا هورنا، تدافع عن دومينغيز، ولكن ليس هو.

«توقعت ذلك من الجميع، ولكن أقل من Giselo. نحن شركاء في الرقص، رأينا بعضنا البعض على الشاشات، لكنني شاركت معه أكثر قليلاً (...) لقد رأيت أنه يشعر بأنه ملزم قليلاً»، قال أسيفيدو عن منتحل شخصية جيزيلا فالكارسيل الشعبي.

بعد هذه التصريحات، قرر إدسون دافيلا الرد على صديقه السابق لوضع ملابس باردة على الوضع. ومع ذلك، بسبب ضغط أقرانها لإخبار جانبها من القصة، انتهى بها الأمر على الأرض نتيجة «خافت». جاء «Rulitos» الشعبي لمساعدته وسكب الماء عليه «للاستيقاظ».

«جيسيلو» يستجيب لإيزابيل أسيفيدو

بمجرد أن نهض من الأرض, أصبح إدسون دافيلا جادًا وترك النكات جانبًا للإجابة الآن على «Chabelita», يفترض, بعد أن «أصلح» خيانة كريستيان و «فضح» نفسه على التلفزيون الوطني.

« النكات جانبا، لم أتمكن من النوم بشكل جيد. أنا صديق للجميع على شاشة التلفزيون، لا أحب القتال مع أي شخص. لم أنم بشكل جيد، لدي آلام أسفل الظهر»، علق على محمل الجد، على الرغم من أنه كرس في وقت لاحق أغنية «Ay، Chabela» لكسر التوتر.

في وقت آخر، قال: «لم أقل أي شيء خاطئ حتى لتغطية أي شخص. قلت حقيقة عندما كنت أعمل كراقصة. أعرف الكثير من الأشياء ولكني أحتفظ بها لنفسي. سألتني برونيلا وببراءتي أجبت بنعم».

هل اعترف كريستيان دومينغيز بالخيانة الزوجية؟

خلال تسريحه العلني من التصريحات التي أدلى بها شريكه السابق في برنامج ماغالي، كان كريستيان دومينغيز استشارتها مرة واحدة وإلى الأبد إذا كان غير مخلص لكارلا تارازونا معها ثم راقصة من El Gran Show.

«أعتذر لأنني لم أبدأ بالطريقة الصحيحة، كما أخبرتك على أربعة جدران. أخبرته أيضًا ما هي الأسباب التي كانت عليها. كان يجب أن أكون أكثر شجاعة في ذلك الوقت، يجب على المرء أن يعرف متى يقول «لا، هنا يقف،» للأطفال أو لأسباب أخرى»، أجاب مغني كومبيا.

بسبب عدم تناسق رده، سألته جانيت باربوزا مرة أخرى في مناسبة ثانية عما إذا كان غير مخلص أم لا. على الرغم من أنه لم يؤكد أو ينكر أي شيء، ألمح دومينغيز إلى أنه أخذ قدميه من اللوحة.

«لا أعتقد أنني بحاجة للرد عليك بعد الآن. أنا واضح، لقد ارتكبت خطأ. أواجه أخطائي، وعليها أن تفترض خطئها وإذا لم تفعل ذلك، فهذه مشكلتها» .

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