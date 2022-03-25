استعد! هذا هو الجدول الزمني لكرنفال بارانكويلا 2022

تستعد عاصمة المحيط الأطلسي وسكانها لاستقبال الأيام الأربعة الأكثر أهمية من الاحتفالات في المدينة، لأنه بعد عامين من الوباء وسنة واحدة من تنفيذ العطلة الشهيرة من خلال الافتراضية، ستقام احتفالات بارانكويلا كرنفال 2022 في 26 إلى 29 مارس.

يجب أن نتذكر أن الكرنفال يقام تقليديًا في فبراير، ولكن بسبب الذروة الرابعة للوباء، كان لا بد من تأجيله حتى نهاية مارس، مع احترام بروتوكولات الأمن البيولوجي، وفقًا للوضع الحالي في الكوكب.

اعتبارًا من يوم السبت 26 مارس، سيتمكن الحاضرون من الاستمتاع خلال الأيام التالية بـ 19 حدثًا ستشمل تدخلات فنية في أجزاء مختلفة من المدينة وعروض الفولكلور والمسيرات والاحتفالات الشعبية مثل كرنفال سوليداد.

بالنسبة لهذه النسخة الجديدة من كرنفال بارانكويلا، قدم الملوك فاليريا شاريس سالسيدو وكيفين توريس فالديس، وهما سفراء هذا المهرجان الذي يعود إلى العاصمة الأطلسية شخصيًا، في الأشهر الأخيرة ما ستكون الأنشطة التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء المدينة وسوف كن مستعدًا مثل المضيفين للترحيب بالسكان والسياح الذين يستمتعون بالكرنفال.

هنا محتوى فاليريا شاريس، ملكة الكرنفال :

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه منذ 1 مارس، تم تنفيذ أنشطة مختلفة مثل تلك التي تسمى «Joselito Vive» مع معرض الشخصيات الكلية في ماليكون ديل ريو. تمامًا كما هو الحال في 18 مارس، أقيم موكب Guacherna Esthercita Forero مع تكريم أنيبال فيلاسكيز خلال السباق 44 بأكمله.

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ssss كجزء من الاحتفالات الشعبية، في 19 مارس، أقيم تتويج الملكة الشعبية، وهو الحدث الذي أقيم في ماليكون ديل ريو العظيم. من جانبها، في 20 مارس، أقيم عرض Tradition and Fantasas Comparsas في حديقة القلب المقدس.

هذا هو الجدول الزمني منذ 25 مارس:

الجمعة، 25 مارس

تتويج ملكة الكرنفال: ملعب روميليو مارتينيز - 8:00 مساءً

العرض الرسمي للتاج الذي سترتديه فاليريا تشاريس في ليلة تتويج كرنفال بارانكويلا 2022. مأخوذة من Instagram @valecharris

السبت 26 مارس

معركة فلوريس: عبر 40 - 12:00 م.

ديسفيل ري مومو: اتصل 17 - 2:00 مساءً

ارقص في الشارع/ليلة الأوركسترا: سباق فيال 50 - 5:00 مساءً

حفل كرنفال رائع: ملعب روميليو مارتينيز - 8:00 مساءً

الأحد 27 مارس

محطة رائعة للتقاليد والفولكلور: عبر 40 - 1:00 مساءً

مهرجان الأوركسترا: ملعب روميليو مارتينيز - 3:00 مساءً

ارقص الشارع/ليلة الأوركسترا: بار فيال كاريرا 50 - 5:00 مساءً

لقاء كوميدي: بارك العليا - 5:00 مساءً

مهرجان ليجانياس: كوشيلا دي باريو أباجو - 7:00 مساءً

الاثنين 28 مارس

موكب كبير من الفرق: عبر 40 - 1:00 مساءً

ارقص في الشارع/ليلة تامبو: بار فيال كاريرا 50 - 5:00 مساءً

لقاء كوميدي: بارك ألاميدا - 5:00 مساءً

الثلاثاء 29 مارس

يغادر جوسيليتو مع الرماد: كاريرا 54 شارع 58 - 4:00 مساءً

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