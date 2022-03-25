تم إخماد الحريق في تيبوزتيكو بعد ثلاثة أيام؛ سيتم إنشاء شرطة الغابات في الموقع

MEX0000, TEPOZTLÁN (MÉXICO), 14/04/2021.- Elementos de Protección Civil, combaten un incendio forestal, el 13 de abril de 2021, en el poblado de Tepoztlán, en el estado de Morelos (México). El incendio en el parque nacional El Tepozteco, en el estado de Morelos, vecino del la Ciudad de México, se ubica entre los 73 incendios forestales activos ubicados en 21 estados del país, informó este miércoles la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del Gobierno mexicano. EFE/Tony Rivera

بعد أن استهلك الحريق على تل تيبوزتيكو أكثر من 105 هكتار من المساحات الخضراء، تمكنت السلطات من جميع المستويات الثلاثة للحكومة من خنق النيران التي احترقت لمدة ثلاثة أيام وتطلبت وجود أقل بقليل من 400 عنصر لمكافحة الحادث.

وأكدت سلطات موريلوس أن الحريق أُخمد بسرعة نسبية، حيث كانت تدعمهما طائرتان مروحيتان من السلطات الاتحادية، إحداهما من الحرس الوطني والأخرى تابعة للقوات الجوية المكسيكية، مما أسهم بـ 83 تصريفا للمياه في منطقة لوس كوريدوريس، تقع في مدينة Tepoztlán السحرية.

أفاد بابلو أوخيدا كارديناس، وزير الدولة للحكومة، أن 392 شخصًا شاركوا في إطفاء الحريق، منها 345 قاموا بخطوات سيرًا على الأقدام، و 47 في المركبات، البرية والجو، و 47 في العمل الفني.

وقال المسؤول انه حتى ظهر يوم الخميس 24 مارس تم احتواء الحريق على جبهتين «على الجانب الجنوبي الشرقي في منطقة مزتيتلا، وشمال غرب جنوب سان خوان تلاكوتينكو، لذلك يتم تكثيف المهام القتالية في هذه النقاط بهدف تحقيق السيطرة الكاملة في اقرب وقت ممكن».

استهلكت النار 105 هكتار من الغطاء النباتي (الصورة: EFE)

وبالمثل، أعلنت رئيسة التنسيق الوطني للحماية المدنية، لورا فيلاسكيز الزوا، أنه في نفس اليوم تم إنهاء مشاركة المروحيات في مهام اختناق اللهب، لذلك سيتم نقلهما إلى محمية المحيط الحيوي El Cielo، الواقعة في ولاية Tamaulipas، حيث سيتم نقلهم إلى محمية المحيط الحيوي El Cielo، الواقعة في ولاية تاماوليباس. الذين سيحضرون حريقًا آخر بأبعاد مماثلة.

من خلال مؤتمر صحفي، أعلنت السلطات من جميع المستويات الحكومية الثلاثة أنه سيتم إنشاء شرطة غابات في تيبوزتلان، وذلك لتجنب حوادث مثل تلك التي وقعت خلال صباح يوم الثلاثاء 22؛ أفاد بذلك عمدة الكيان، ديفيد ديميسا باراغان .

«اليوم لدينا اجتماع مع الألوية المتطوعين الذين يهتمون ببيئتنا، ندعو اللجنة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية، اللجنة الوطنية للغابات، لتكون قادرة على الاتفاق، ونحن في طريقنا عمليا لجعل لواء، بنفس الطريقة من جانب مجلس المدينة، مؤقت، من الآن فصاعدًا إلى بداية المطر، شاهد جميع التلال»، حسبما أفاد الرئيس.

كانت السلطات من جميع المستويات الحكومية الثلاثة متورطة في خنق النيران (الصورة: Twitter/pattCouto)

وبنفس الطريقة، قال إن التسلق إلى التلال حول تيبوزتيكو لن يُسمح به بعد الآن خلال الموسم الحار، من أجل اتخاذ احتياطات غابات شديدة لتجنب الحرائق بأي حجم، والتي سيتم رصدها من قبل الزي الرسمي، والذين سيضمنون أيضًا عدم إشعال الحرائق أو استخدام النار في مثل هذه طريقة غير مسؤولة.

بعد ظهر يوم الثلاثاء, 22 ساعة بعد اندلاع الحريق في لوس كوريدوريس, تم القبض على شخص يعرف باسم إل بيبولو من قبل السلطات المحلية بتهمة إشعال النار في صباح اليوم نفسه.

ووفقا للسلطات البلدية، كان الموضوع في حالة سكر شديد وتم القبض عليه وهو يراقب النيران التي أشعلها، «نحن نعيش في وضع مؤسف للغاية. لسوء الحظ، وصل شخص دون رؤية الضرر الذي كان سيسببه ونشأ هذا الحادث»، قال رئيس بلدية تيبوزتلان.

وبعد أن استجوبته السلطات بشأن وجوده في المنطقة، أفيد أن إل بيبولو اعترف بأنه أشعل النار عمدا، وأنه أُحال إلى السلطات المحلية التي تجري تحقيقات في أسباب أفعاله وهويته، لأن هويته لم تفعل ذلك. ومع ذلك تمكن من الحصول على اسمه.

استمر في القراءة: