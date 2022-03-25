Fecode تدعو إلى اتخاذ إجراءات من وزارة التعليم لمنع العنف الجنسي

في يوم الجمعة، 25 مارس، أرسل الاتحاد الكولومبي لعمال التعليم (Fecode) خطابًا إلى وزارة التعليم، يطلب فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع العنف الجنسي في البيئات المدرسية في البلاد.

في الرسالة، طلب المعلمون من الحكومة الوطنية توسيع نطاق تغطية تطبيق التوجيه 01 لعام 2022، الذي أصدرت فيه الوزارة مبادئ توجيهية للسلطات الإقليمية، لمنع العنف الجنسي في الأماكن الأكاديمية في كولومبيا.

والرسالة موجهة إلى وزيرة التعليم، ماريا فيكتوريا أنغولو، حيث يُطلب منها أيضا تعزيز تعيين معلمي المشورة في المؤسسات التعليمية لرعاية الضحايا المحتملين للعنف الجنسي والجنساني في الوقت المناسب.

وذكرت نقابة المعلمين الكولومبية أنه ينبغي أن يكون هناك توجيه أفضل من أجل معالجة ضحايا هذه الحالات على النحو الملائم: «يجب إعطاء درجة أعلى من الأولوية في المجال التأديبي الذي يمارسه رؤساء الرقابة التأديبية للكيانات الإقليمية، المصدق عليهم من أجل ضمان الإجراءات القانونية الواجبة والوصول إلى إقامة العدل لكليهما، التحقيق والإيذاء،» تقرأ الرسالة.

تركز شكوى Fecode على حقيقة أن السلطات الإقليمية لا تملك الأدوات اللازمة لتحقيق سرعة أكبر في الإجراءات التأديبية، ضد المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال مسيئة ضد الأطفال والمراهقين في سن المدرسة.

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التوجيه الذي يشير إليه Fecode, تم توقيعه في 4 مارس, من قبل الوزير أنغولو وأحد القرارات الواردة في الوثيقة هو أن «الدولة, من خلال كل واحد من وكلائها, يتحمل مسؤولية لا يغتفر للتصرف في الوقت المناسب لضمان تحقيق, الحماية والاستعادة حقوق الأطفال والمراهقين».

التدبير الأول الذي تصدره الوزارة، إلى السلطات التعليمية والمدارس، هو أنه عندما تصبح على علم بضحية مزعومة أو بعمل عنف جنسي ضد طالب: «في جميع الأوقات موظفي المؤسسة التعليمية، وكذلك موظفي الهيئة الإقليمية المعتمدة في يجب أن يوفر التعليم الرعاية والمرافقة والدعم للطفل أو المراهق الضحية، مع إعطاء الأولوية لحقوقهم في كل عمل من أفعالهم، وعدم التقليل من شأن الشكوى أو حالة الخطر، بل على العكس من ذلك التصرف بجد وفي الوقت المناسب».

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ويوجه التوجيه أيضا الإجراءات ذات الطابع الإداري، في اختيار أو تعيين أو تعيين الموظفين الإداريين أو المربين، لمنع ومعالجة حالات العنف الجنسي في البيئة المدرسية. كما أنه يدمج الإجراءات التي يتعين اتخاذها بحيث يتم، في حالة وقوع حالات عنف جنسي مزعومة، اتخاذ إجراءات دون إعادة الإيذاء وحماية سلامة القضية والمعلومات المتعلقة بها.

وهناك طلب آخر قدمته النقابة وهو تنفيذ إجراءات تربوية، مع تدريب المعلمين والمديرين، لمنع أعمال الاعتداء الجنسي في كليات ومدارس البلاد. وبالمثل، أشاروا إلى ضرورة «توجيه هذا الأمر إلى أمانات التعليم لتشكيل أفرقة متعددة التخصصات تتمتع بالكفاءة المحددة لتنفيذ الوقاية والرعاية ومتابعة حالات العنف الجنسي والجنساني في البيئة المدرسية».

بناءً على المعلومات التي أبلغت عنها 81 كيانًا إقليميًا معتمدًا إلى وزارة التعليم، بشأن حالات الاعتداء الجنسي المزعوم في البيئات المدرسية للفترة من يناير 2018 إلى فبراير 2022، تم تسجيل 876 حالة على الصعيد الوطني، تمت معاقبة 65 منها، وتم تقديم 127 حالة و 684 حالة تحت تحقيق.

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