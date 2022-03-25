الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق بشأن نقل البيانات

(بلومبرغ) كسر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة طريق مسدود اتفاقية نقل البيانات الجديدة، والتي يمكن أن تمنع سيناريو كارثي لعمالقة التكنولوجيا مثل Meta Platforms Inc وآلاف الشركات الأخرى التي تعتمد على التدفق الحر للمعلومات عبر المحيط الأطلسي.

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الجمعة أنهما اتفقا من حيث المبدأ على اتفاقية جديدة بعد إلغاء الاتفاق السابق بسبب المخاوف بشأن قوة الوكالات الأمريكية للتجسس على المعلومات دون ضمانات مناسبة للخصوصية.

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على تويتر يوم الجمعة إن هذه الاتفاقية الجديدة «ستتيح تدفقات بيانات يمكن التنبؤ بها وموثوقة، وتحقيق التوازن بين الأمن والحق في الخصوصية وحماية البيانات».

بينما لا يزال يتعين على المفاوضين تحديد التفاصيل الدقيقة، فإن النتيجة يمكن أن تنهي عدم اليقين بشأن تدفقات البيانات التي دفعت Meta، التي تمتلك Facebook، إلى التحذير من خروج محتمل من الاتحاد الأوروبي إذا استمر الفراغ القانوني.

تصاعدت المخاوف القانونية عندما ألغت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، أعلى هيئة قضائية في الكتلة، في حكم مفاجئ لعام 2020 ما يسمى بـ «درع الخصوصية»، اتفاقية نقل عبر المحيط الأطلسي، بسبب الخوف الطويل الأمد من أن بيانات المواطنين لن تكون آمنة من المراقبة الأمريكية.

مع الحفاظ على نظام منفصل قائم على العقود لمواصلة نقل البيانات، فإن الشكوك التي أعرب عنها قضاة الاتحاد الأوروبي حول حماية البيانات الأمريكية جعلت هذا أيضًا بديلاً مشكوكًا فيه.

ويأتي الاتفاق السياسى الذى تم التوصل اليه يوم الجمعة فى اعقاب زيارة الرئيس جو بايدن لبروكسل حيث شارك ايضا يوم الخميس فى مؤتمرات قمة متتالية مع الناتو ومجموعة السبعة والاتحاد الاوروبى.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان للصحافة يوم الجمعة في سلاح الجو واحد عقب الجلسة في بروكسل إن الاتفاقية تهدف إلى ضمان خصوصية البيانات وأمنها وحماية حركة البيانات «التي تشكل أساس علاقة اقتصادية بقيمة 7.1 تريليون دولار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

الاتفاق «يضعنا حقًا في وضع يسمح لنا بضمان حماية شركات التكنولوجيا الأمريكية - الشركات الكبرى، نعم، ولكن خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - بينما نمضي قدمًا وستكون قادرة على العمل بشكل كامل وآمن في سياق العلاقة الاقتصادية عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي». سوليفان.

أجبر حكم عام 2020 الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي المنظمين على جانبي سلطات حماية البيانات في المحيط الأطلسي والاتحاد الأوروبي على العودة إلى طاولة العمل، للتعامل مع التداعيات وسط شكوك حول أمن بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بمجرد إرسالها إلى الولايات المتحدة. كان الحكم يعني أن آلاف الشركات التي ترسل بيانات الأعمال إلى الولايات المتحدة كان عليها البحث عن طرق بديلة للحفاظ على تدفق بياناتها.

وقد ابتليت عمليات نقل البيانات بصعوبات لسنوات، ولا يخشى قضاة الاتحاد الأوروبي التدخل. في عام 2015، ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي نظامًا سابقًا لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، يسمى Safe Harbour، خوفًا من أن يتمكن جواسيس الولايات المتحدة من الوصول غير المقيد إلى بيانات الاتحاد الأوروبي.

يعود الجدل إلى عام 2013، عندما كشف المقاول السابق إدوارد سنودن نطاق التجسس التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية، وقد تحدى الناشط الخصوصية ماكس شريمس فيسبوك في المحاكم الأيرلندية، حيث توجد شركة وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا، بحجة أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر في ذلك الوقت يتم نقله إلى الولايات المتحدة.

وقال شريمس يوم الجمعة انه غير مقتنع بان مشروع الاتفاق الجديد سيحل مشاكل السابقة وتساءل عن توقيت الاعلان.

وقال شريمس في بيان عبر البريد الإلكتروني: «يبدو أن الاتفاق كان رمزا أراده فون دير لين، لكنه لا يحظى بدعم الخبراء في بروكسل، لأن الولايات المتحدة لم تتحرك». «إنه لأمر مروع بشكل خاص أن الولايات المتحدة استخدمت الحرب ضد أوكرانيا للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية الاقتصادية».

ملاحظة أصلية:

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المقرر تجنب تعتيم التكنولوجيا الكبيرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ميثاق البيانات (1)

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