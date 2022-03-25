إد شيران وجي بالفين يطلقان EP مشترك مع أغنيتين

الكتابة الثقافية, 25 انضم مار إد شيران وجي بالفين إلى مواهبهما لأول مرة في ألبوم مشترك من أغنيتين فقط بعنوان «اتبع» و «Forever My Love» وهو متاح الآن على المنصات الرقمية. تعرف Universal Music أنها «EP», اختصار لـ «اللعب الموسع» باللغة الإنجليزية أو الألبوم متوسط الطول, على الرغم من أن طوله في الواقع يشبه واحدًا ويفتقر إلى عنوانه الخاص. «ولدت من الصداقة» بعد أن التقيا في صالة الألعاب الرياضية وتعرف شيران على صوت بالفين. يوضح البيان الصحفي: «ما بدأ كمحادثة تحول إلى صداقة حقيقية، وعلى الفور تقريبًا ولد تعاون». في هذا البيان، يشير كلا الفنانين إلى هاتين الأغنيتين على أنهما «أول أغنيتين كتبناهما»، لذلك قد يكون هذا مجرد بداية لمزيد من العمل المشترك الذي سيتم إصداره في المستقبل. يقول بالفين في تصريحات جمعتها يونيفرسال: «تناولنا القهوة وتحدثنا عن الحياة وتركنا مع أجواء تشيمبا، نتحدث من أبسط الأشياء إلى كيفية أن نكون أبًا». من عبور تأثيراتها المختلفة ظهرت «Sigue»، والتي تصفها التسمية بأنها «أغنية مبهجة من reggaeton والرقص»، و «إلى الأبد حبي»، «أغنية جميلة من الحب». «أراد أن يأخذني إلى عالمه وأردت أن آخذه إلى عالمي. لقد كان تحديًا حقيقيًا لتعلم اللغة الإسبانية لهذا وكان لدي الكثير من المرح في القيام بذلك. آمل أن تعجبك بقدر ما أحب وأن ترقبوا كل شيء قادم»، يضيف شيران في البيان الصحفي. البريطاني، الذي أصدر ألبومه الأخير، «= (يساوي)» في عام 2021، هو واحد من أكثر الفنانين نجاحا تجاريا في العالم منذ صدور أول ظهور له، «+ (زائد)» (2011)، تليها «x (مضاعفة)» (2014)، «÷ (تقسيم)» (2017) و «No.6 مشروع التعاون» (2019). في الواقع، مع 79 مليون مستمع شهريًا، هو الفنان الرائد في Spotify في جميع أنحاء العالم والثاني، فقط خلف أديل، أحد أكثر فناني الموسيقى نجاحًا تجاريًا في العقد الماضي، وفقًا لبوابة Media Traffic. الكولومبي J Balvin لا يتخلف عن الركب، الذي أصدر ألبومه الخامس، «Jose» في عام 2021، والذي مع 51 مليون مستمع شهريًا في المركز الرابع عشر، كونه أول فنان باللغة الإسبانية في «ترتيب» منصة الصوت السويدية. رئيس jhv/cg