رد ديربيز على AMLO حول قطار المايا: «لم يدفع لي أحد، لا أحصل على مغلفات صفراء»

أشار الممثل والمنتج المكسيكي أوجينيو ديربيز إلى أنه لم يحصل على أي نوع من المكافآت المالية لتعاونه في الحملة بعنوان #SélvameDelTren. شارك موقفه بعد أن وصف أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) المشاركين بأنهم «دعاة حماية بيئية زائفين» و «فيفيس»، بالإضافة إلى القول بأنه كان سيتم توظيفهم من قبل المحافظين لانتقاد مشروعه.

«يؤلمني أن أكون غير مؤهل لأنني أعتقد أن الأسد يعتقد أن الجميع من حالته. لا أحصل على مغلفات صفراء، لست بحاجة إلى ذلك. قال الممثل الكوميدي في 25 مارس في مقابلة مع سيرو غوميز ليفا: «أكسب أموالي مع عرق جبني وأنا أفعل ذلك من أجل حب المكسيك».

سيلفاميدلترين كان العنوان الذي قاد الاقتراح الذي المشاهير مثل ناتاليا لافوركاد، كيت ديل كاستيلو، باربرا موري، ساؤول هيرنانديز، عمر تشابارو، آنا كلوديا تالانكون، أيسلين ديربيز، أرتورو إيسلاس، من بين آخرين، جعلوا أنفسهم مسموعين من خلال مقطع فيديو شاركوه على مواقعهم الاجتماعية الشبكات لطلب بناء القسم 5 جنوب قطار المايا.

انتقدت AMLO الفنانين الذين، من خلال مقطع فيديو، وضعوا أنفسهم ضد قطار المايا.

بدأ المنشور في الانتشار منذ يوم الثلاثاء 22 مارس كجزء من اليوم العالمي للمياه، حيث أوضح المشاركون أن عمل القطار سيؤثر بشدة على الأنهار الجوفية، بصرف النظر عن التسبب في أضرار جسيمة للنباتات والحيوانات في المنطقة.

من جانبه، استغل أوجينيو المقابلة لتوضيح أنه ينتمي إلى مجموعة من المواطنين الذين يشعرون بالقلق إزاء الخطر الكامن الذي يواجه الغابات المطيرة في شبه الجزيرة.

وأوضح أيضا أنه لم يتم توظيفهم من قبل أي شخص: «لقد قلت ذلك دائما، وأنا لست من أي طرف، ولا PRI ولا PAN ولا MORENA. أنا من المكسيك وأنا أفعل ذلك لأن دعاة البيئة اتصلوا بنا، واتصل بنا السكان المحليون في صرخة طلبًا للمساعدة».

على عكس كلمات AMLO, لاحظ الشخص الذي تمت مقابلته أنهم ليسوا ضد قطار المايا, إنهم يعارضون فقط تغيير المسار في اللحظة الأخيرة من القسم 5 إلى مكان به أطول نهر تحت الأرض ونظام cenote في العالم. والغرض الوحيد منه هو التوقف عن العمل في هذا الجزء من أجل تجنب الإبادة البيئية.

أعلنت سلطات فوناتور أن القسم 5 من قطار مايا لن يتبع مساره الأصلي عبر بلايا ديل كارمن. الصورة: إليزابيث رويز/CUARTOSCURO.COM

وبنفس الطريقة، قال إن كل ما يطلبونه هو إجراء الدراسات البيئية اللازمة وأن يتم إنفاذ القانون «لسماع المجتمعات المحلية والمايا والمجتمع المدني، وأن يسمع الخبراء ودعاة البيئة والعلماء. ما هو مزعج هو أنه من أجل تقديم العمل في الوقت المحدد وقول «نعم نحن نفعل» قرروا عبور الغابة».

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس لم يكن الوحيد الذي أدلى بتصريحات ضد الفنانين الذين أعربوا عن موقفه في معارضة العمل موريني، حيث تحدث خوسيه رامون لوبيز بلتران، ابن الرئيس، أيضًا.

دعا لوبيز بلتران ديربيز وروبين ألباران، مطرب الفرقة المكسيكية Café Tacvba، من عدم إطلاعهم جيدًا والتأثر بصداقاتهم السيئة. لقد جعل هذا معروفًا من خلال حسابه على تويتر حيث شارك:

«أفضل لحظاته كانت في التسعينات. من @EugenioDerbez كان #eloygameno وكان روبن ألباران @cafetacvba و #Re و #Avalanchadeexitos. آمل أن يكونوا على دراية جيدة بـ @TrenMayaMX وأن يتوقفوا عن الاستماع إلى صداقاتهم السيئة الفاسدة وغير الضرورية».

الصورة: لقطة شاشة من تويتر

أخيرًا، علق الممثل بأنه سيستمر في الاحتجاج على بناء القسم 5 وشدد: «في هذه المرحلة من مسيرتي، لست بحاجة إلى شخص ما ليأتي ويدفع لي بعض البيزو لدعم بعض الأحزاب السياسية (...)، على العكس من ذلك، أنا غير حزبي، الأحزاب تذهب، تأتي الأحزاب والبلاد تفعل لا تتغير.

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