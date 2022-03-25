كارثة في إيطاليا: «إلى الجحيم»

روما, 25 مارس افتتح المنتخب الإيطالي هذا الجمعة جميع الصحف الكبرى, المجلات والبث الإخباري في إيطاليا بعد كارثة ضد مقدونيا الشمالية (0-1) تخرج «أزورا» من كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. لا يمكن لوسائل الإعلام الإيطالية، بعد نجاح كرة القدم في الصيف الماضي، عندما توجوا أبطال أوروبا، إلا أن تنقل التشاؤم واليأس لعدم تمكنهم من حضور كأس العالم 2022 في قطر. «إلى الجحيم»، عناوين «كوريير ديلو سبورت». «مقدونيا تفوز في باليرمو، إيطاليا تنفد من كأس العالم. الهزيمة الشاقة: في عام 92، هدف ترايكوفسكي بعد هيمنة «أزوري»، يضيف الصحيفة، حيث صورة للاعبين يغطون وجوههم بقميص. «La Gazzetta dello Sport» يفتح مع صورة جورجيو تشيليني، كابتن وراية الفريق، مما يريح حارس المرمى، جورجيو دوناروما، في نهاية المباراة: «خارج كأس العالم»، تشير الصحيفة. «في الدقيقة 92، سيبقى أبطال ويمبلي في المنزل في كأس العالم. المرة الثانية على التوالي لإيطاليا»، ويضيف. بالإضافة إلى ذلك، أفاد أن مستقبل روبرتو مانشيني المسؤول عن المنتخب الوطني معلق في الميزان وأن فكرة فابيو كانافارو ومارسيلو ليبي التقاط العصا من يوم الثلاثاء المقبل تقدر قيمتها. من جانبها، تعرض «Tuttosport» على صفحتها الأولى «Noooooooooo!» ، مصحوبة بنفس صورة Chiellini المريحة Donnarumma. «إيطاليا خارج كأس العالم للطبعة الثانية على التوالي. في باليرمو، تقرع مقدونيا الشمالية بطل أوروبا بهدف في 92» اتهامات «لا ستامبا» ضد المباراة خلال المباراة، التي سيطرت فيها إيطاليا ولكن لم يكن من الصواب تحديدها. لا تمر طلقات مقدونيا الأربع التي قام بها 32 من اللاعبين المحليين أمس دون أن يلاحظها أحد: «الأداء الكارثي للمنتخب الوطني، الذي عاقبته مقدونيا في الخصم». المقالات والأعمدة والأخبار التي تحلل كارثة كرة القدم تشغل عمليا المساحة الكاملة للطبعات المطبوعة والرقمية، في ما هو بلا شك واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ كرة القدم لأبطال العالم أربع مرات، الذين لم يتنازع على الجولة النهائية من كأس العالم منذ البرازيل 2014. رئيس tfc/مستر/أوغ