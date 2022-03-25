معدل الإصابة التراكمي يمثل ذروة جديدة في ألمانيا

برلين، 25 مارس ألمانيا سجلت ذروة تراكمية جديدة من الإصابة بسبب تقدم البديل الفرعي من omicron BA.2، والذي يمثل بالفعل 72٪ على الأقل من جميع الإصابات. وبالتالي، فإن معدل الإصابة التراكمي يبلغ 1،756.4 إصابة جديدة لكل 100،000 نسمة في سبعة أيام، بعد 1،752.0 أمس، 1،706.3 قبل أسبوع و 1،259.5 قبل شهر، وفقا لبيانات RKI التي تم تحديثها صباح اليوم الماضي. في تقريرها الأسبوعي، يذكر RKI أنه في الفترة ما بين 14 و 20 مارس، لأول مرة تم تجاوز مليون ونصف مليون إصابة في سبعة أيام، مع زيادة تراكمية في معدل الإصابة بنسبة 10٪ مقارنة بالأسبوع السابق. تحققت السلطات الصحية من 296,498 إيجابية جديدة و 288 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقارنة بـ 297,845 و 226 قبل أسبوع، في حين بلغت الحالات النشطة حوالي 4246,200. بين 7 و 13 مارس، شكل البديل الفرعي من omicron BA.2 بالفعل 72٪ من الحالات التي تم تحليلها، مقارنة بـ 62٪ في الأسبوع السابق. تم الكشف عن بقية المتغيرات، بما في ذلك دلتا، في أقل من 1٪ من الحالات. تعتبر RKI أن الزيادة الملحوظة الجديدة في حالات covid-19 ترجع إلى سهولة أكبر في انتقال الخط الفرعي BA.2، بالإضافة إلى رفع تدابير الحد من الاتصال وتغيير السلوك لدى السكان. ويكرر أن تطور الوباء يعتمد الآن على «ما إذا كانت غالبية السكان لا يزالون يتصرفون بمسؤولية أو إلى أي مدى تزداد الاتصالات المحتملة ذات الصلة بالعدوى». وفي الوقت نفسه، يبلغ المعدل التراكمي للقبول في سبعة أيام 7.28 لكل 100،000 نسمة، في حين أن الإشغال في وحدة العناية المركزة للمرضى الذين يعانون من covid-19 هو 10.6٪ من الأسرة المتاحة للسكان البالغين. يصر RKI على أهمية اللقاح «بسبب فعاليته العالية ضد مسار خطير للمرض الناجم عن متغير omicron». ومع ذلك، فإن حملة التطعيم بالكاد تتقدم. وفي يوم الخميس، تم تطعيم 76.5 في المائة من السكان (63.6 مليون نسمة)، و 75.9 في المائة (63.1 مليون نسمة) في الجدول الزمني الكامل، في حين أن 58.4 في المائة (48.6 مليون نسمة) قد تلقوا بالفعل جرعة معززة. رئيس بيغو/جاك