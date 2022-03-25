انتقاد الرئيس إيفان دوكي للدعم الاقتصادي لكولومبيا لأوكرانيا

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

وبناء على طلب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن ترسل الدول الدعم إلى أوكرانيا من أجل رعاية السكان المتضررين من غزو روسيا، أعلن رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، أنه سيرسل دعما ماليا إلى ذلك البلد.

على الرغم من أن الرئيس الأعلى لم يكشف عن هذا الرقم، قالت بعض وسائل الإعلام الوطنية إن تبرع كولومبيا لأوكرانيا سيصل إلى 100،000 دولار.

«استجابة لدعوة @NATO إلى الدول المتحالفة والشركاء للانضمام إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة، قررنا تقديم تبرع، من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (@Refugees)، لمساعدة السكان المدنيين المتضررين في ذلك البلد»، أعلن دوكي عبر الشبكات الاجتماعية.

في مواجهة هذه الأخبار، لم يكن النقد على الشبكات الاجتماعية طويلاً في المستقبل. تهدف موجة التعليقات إلى نقص الموارد التي تظهر في العديد من مناطق البلاد، حيث يستمر الفقر والجوع.

على المنصات الرقمية، استجوبوا إيفان دوكي لإعلان التبرعات لبلد آخر. على الرغم من أن الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أوكرانيا بسبب الغزو واضحة, أكد مستخدمو الإنترنت أن العديد من الكولومبيين يموتون بسبب الجوع وأن هذه الموارد ستخدم أكثر في الأراضي الوطنية.

«أعتقد أنه في تشوكو، في لا غواجيرا، في كاوكا، في بوتومايو، في إل غوافياري، في بارانكويلا، في كارتاخينا وفي كل منطقة من مناطق البلاد لدينا أوكرانيا، حيث يستمر الأطفال في الموت من الجوع والعطش... هذا الرجل ليس لديه أي عقلانية وحساسية, كتب أحد مستخدمي الإنترنت على نفس الشبكة الاجتماعية.

سؤال آخر على المنصة هو: «أن دوكي يرسل المساعدات إلى الأوكرانيين بينما تموت النساء والأطفال وكبار السن بسبب الجوع في لا غواجيرا وتشوكو هي أيضًا عنصرية. سوف يسجل @IvanDuque في التاريخ باعتباره جاهل، مستبد، مهني، عنصري، لص، متوسط، ضعيف القلب ولكن قبل كل شيء كطاغية».

«هذه 100،000 دولار ستكون أكثر فائدة بكثير في لا غواجيرا للتخفيف من العطش والجوع من المجتمعات الأصلية... على أي حال... واحد آخر عن Uribism «، يقول تعليق آخر.

سوف يقوم دوكي بإدارة المحادثة مع رئيس أوكرانيا

وذكرت معلومات من صحيفة ال تيمبو ان رئيس كولومبيا ليس فقط على استعداد لارسال تبرعات مالية الى اوكرانيا ولكنه سينتظر اجتماعا هاتفيا مع نظيره فولوديمير زيلينسكي.

على ما يبدو، كان من المقرر عقد الاجتماع بالفعل في 18 مارس؛ ومع ذلك، لم يتمكن مجلس الأمن الذي كان من المفترض أن يحضره الرئيس الأوكراني الاتصال بإيفان دوكي.

حتى الآن، التاريخ والقضايا التي سيتم التعامل معها في ذلك الاجتماع الهاتفي بين الرؤساء غير معروفة.

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