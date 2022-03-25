لم تعد اختبارات Covid مجانية للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي في الولايات المتحدة

واشنطن، 25 مارس Covid-19 لم تعد اختبارات مجانية اعتبارًا من يوم الجمعة للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي في الولايات المتحدة، حيث تم إنفاق الأموال التي خصصتها الحكومة الفيدرالية أثناء الوباء لتغطية هذه النفقات. تأتي نهاية الصناديق - التي توقف تجديدها في الكونغرس ولا يبدو أنها ناجحة - في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة نحو شبه طبيعية، مع انخفاض كبير في أعداد الحالات والوفيات الجديدة. ومع ذلك، يتم تطعيم 65.2٪ فقط من السكان بالكامل، وبعد عامين من الوباء، فإن الولايات المتحدة هي الدولة التي بها أكبر عدد من الوفيات بسبب covid-19. أولئك الذين ليس لديهم تأمين صحي - حوالي 30 مليون شخص، وفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) - سيتعين عليهم الآن صرف مبالغ تتراوح من 90 دولارًا إلى 150 دولارًا لكل اختبار. وفقًا لـ Efe، رئيس عمليات المختبر المتخصص في اختبار Covid-19 911 Covid، ستيف فرزام، يكلف اختبار المستضد السريع 95 دولارًا، وتكون النتائج متاحة عادةً بعد 15 دقيقة من الاختبار. وأوضح فرزام، الذي دعا المشرعين إلى الحفاظ على توفير الموارد: «لقد أجرينا ما يقرب من 100,000 اختبار كوفيد للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي في منطقة لوس أنجلوس منذ بدء الوباء، ولا يمكن أن يكون هناك وقت أسوأ لقطع هذه الخدمة». ستستمر العيادات الأخرى الموجودة في الأحياء التي تعيش فيها أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الموارد المحدودة, مثل العيادة, تقع في أكثر أحياء Lennox من أصل إسباني في لوس أنجلوس, تقديم اختبارات مجانية للمقيمين, بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وما إذا كانوا مؤمنين أم لا. رئيس القس/نسخة