ضجة في المكسيك بعد قتل أنثى ملكة جمال سابقة في أغواسكاليينتس

لا يتم إنشاء جميع المدافن على قدم المساواة. في البعض، يتم دفن الموتى وفي حالات أخرى يتم دفن الأحياء «قليلاً». هذه هي حالة جوسلين كوينتانا، 19 عاما، التي قتلت في منزلها الخاص في أغواسكاليينتس، في 23 يناير. أولئك الذين يبقون يموتون قليلاً: أمهم، والدهم، وأصدقائهم لأن رجلاً من تجارة المقطورات قتلها.

يوم الأربعاء الماضي، أمام أعقاب السيدة الشابة، يروي أحد الجيران كيف وجد الجثة. حوالي الساعة 10:30 صباحًا، لاحظ أن منزل جوسلين، الواقع في شارع 26 دي نوفيمبر، كان مفتوحًا حتى اقترب. وعندما دخل، رأى جسد المرأة رأسا على عقب دموي، مع وجود علامات عنف وإصابات متعددة.

أعطى الرجل إشعارًا للسلطات وتم تشغيل عملية على الفور. ومع ذلك، كانت جوسلين قد فقدت حياتها بالفعل وهرب مهاجمها.

وذكر مكتب المدعي العام أن جوسلين كانت تعرف الشخص الذي قتلها بسلاح حاد، تسبب به في عدة إصابات وخنقها. وقال خيسوس دي فيغيروا أورتيغا، رئيس مكتب المدعي العام.

جوسلين كوينتانا، 21 عاما، كانت ملكة الجمال في نوفمبر الماضي





استمر في القراءة: