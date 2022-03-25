تغريم Cofece AICM ما يقرب من 849 مليون بيزو للممارسات الاحتكارية

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un avión Boeing 737-852 de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, México. Foto tomada el 10 de enero de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

فرضت اللجنة الفيدرالية للمنافسة الاقتصادية (Cofece) غرامة على مطار مكسيكو سيتي الدولي (AICM) يوم الخميس بمبلغ 848.8 مليون بيزو لوقوعه في الممارسات الاحتكارية.

في بيان، فصلوا أنه بعد تحقيق بموجب ملف DE-013-2018، تم التأكيد على أن AICM رفضت دون مبرر تقديم إذن لشركة النقل الأرضي UNE (UNE) التي سعت إلى تقديم خدمة نقل الركاب من وإلى بويبلا. ومع ذلك، وبما أنه لم يحصل على موافقة سلطات المطار، فقد تم تحديد مزايا حصرية لصالح اثنين من حاملي التصاريح على نفس الطريق، مما عزلهم عن المنافسة على حساب المستخدمين.

(لقطة شاشة: تويتر)

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها AICM بهذه الطريقة، ولكن هناك بالفعل تاريخ من العقوبات على الممارسات الاحتكارية، لذلك تعتبر بالفعل مجرمًا متكررًا.

من أجل التحقق من إلغاء السلوك المانع للمنافسة، يجوز لـ Cofece أن تطلب من AICM، لمدة خمس سنوات وفي أي وقت، وثائق تثبت الامتثال للالتزامات المفروضة.

بالإضافة إلى حقيقة أنه يجب أن «يضمن خدمة الوصول في المطار، سواء بالنسبة إلى UNE، إذا كانوا لا يزالون مهتمين ويطلبونها مرة أخرى، وكذلك للمشغلين الاقتصاديين الذين حصلوا على تصريح منحته أمانة البنية التحتية والاتصالات والنقل أو حصلوا على تصريح منحته أمانة البنية التحتية والاتصالات والنقل»، البيان يقرأ.

تهبط طائرة تابعة لشركة طيران المكسيك في مطار بينيتو خواريز الدولي، في مكسيكو سيتي، في 20 مايو 2020، وسط جائحة فيروس كورونا الجديد Covid-19. - من تعليق جميع الرحلات الجوية إلى خفض أجور موظفيها، تتخذ شركات الطيران الأمريكية اللاتينية إجراءات متطرفة وتبكي للحصول على مساعدات حكومية في مواجهة توسع الفيروس التاجي، مما قد يترك لهم خسائر قدرها 15,000 مليون دولار هذا العام. (تصوير بيدرو باردو/ وكالة فرانس برس)

وبمجرد أن يتم إخطار القرار إلى AICM، يحق للمشغل الاقتصادي الذهاب إلى القضاء في الاتحاد لمراجعة إجراءات اللجنة، من خلال محاكمة أمبارو غير مباشرة.





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