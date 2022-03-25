الكلاسيكيات بين باراغواي والبرازيليين و E هي «مجموعة الموت»

أسونسيون, 25 مارس المبارزات بين الأندية البرازيلية وباراغواي ستشاهد في مرحلة المجموعات من كأس ليبرتادوريس 2022, بعد التعادل الذي عقد يوم الجمعة في لوكي, لكن E هي «مجموعة الموت» مع اثنين من الأبطال السابقين, بوكا وكورينثيانز; ديبورتيفو كالي صعبة دائما جاهز دائمًا للعب على ارتفاع La Peace. وكان بالميراس، البطل الحالي، في المجموعة أ مع الإكوادوري إميلك، ديبورتيفو تاتشيرا الفنزويلي، والممثل البوليفي إندبندنينتي بتروليرو. مجموعة أخرى تجذب الانتباه هي C نظرًا لوجود ثلاثة أبطال سابقين في البطولة: الأوروغواي ناسيونال، والأرجنتينيين فيليز وإستوديانتس دي لا بلاتا ومعهم سيكون البرازيلي ريد بول براغانتينو. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مبارزات مثل أتلتيكو مينيرو وأمريكا إم جي، من البرازيل، في المجموعة دال؛ بالإضافة إلى منافسي باراغواي التاريخيين سيرو بورتينيو وأوليمبيا، وكلاهما في المجموعة G، الذين سينقلون كلاسيكيتهم الفائقة التي طال انتظارها إلى المنافسة القارية. سيتم لعب هذه المرحلة، التي يواجه فيها 32 فريقًا بعضهم البعض، بين 5 أبريل و 26 مايو، على النحو الذي حدده اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (Conmebol). وستقام المباراة النهائية، المقرر عقدها في 29 أكتوبر، في ملعب إيسيدرو روميرو كاربو التذكاري، في مدينة غواياكيل الإكوادورية. مجموعات - المجموعة أ بالميراس (البرازيل) إميلك (الإكوادور) ديبورتيفو تاتشيرا (فنزويلا) إندبندنت بتروليرو (بوليفيا) - المجموعة ب أثلتيكو باراناينس (البرازيل) فريدوم (باراغواي) كاراكاس (فنزويلا) الأقوى (بوليفيا) - المجموعة C الوطنية (أوروغواي) فيليز سارسفيلد (الأرجنتين) ريد بول براجانتينو (البرازيل) طلاب لا بلاتا (الأرجنتين) - المجموعة د أتلتيكو مينيرو (البرازيل) إندبندنت ديل فالي (إكوادور) سبورتس توليما (كولومبيا) أمريكا MG (البرازيل) - المجموعة E بوكا جونيورز (الأرجنتين) كورينثيانز (البرازيل) كالي (كولومبيا) جاهز دائمًا (بوليفيا) - المجموعة F ريفر بلايت (الأرجنتين) كولو كولو (تشيلي) أليانزا ليما (بيرو) فورتاليزا - المجموعة G بينارول (أوروغواي) سيرو بورتينو (باراغواي) كولون، الأرجنتين أوليمبيا (باراغواي) - المجموعة H فلامنجو (البرازيل) الجامعة الكاثوليكية (تشيلي) سبورتينغ كريستال (بيرو) ورش عمل (الأرجنتين).