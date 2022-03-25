وزير الخارجية الصيني يلتقي مع نظيره الهندي في زيارة غير متوقعة

التقى وزير الخارجية الصينى وانغ يى يوم الجمعة مع نظيره الهندى سوبراهمانيام جايشانكار فى زيارة غير متوقعة لم ترد تفاصيل عنها والتى تأتى بعد اشتباكات عام 2020 بين قوات من البلدين على حدود جبال الهيمالايا الغربية. وقال جايشانكار على تويتر: «لقد رحبت بوزير الخارجية وانغ يي في بيت حيدر أباد»، وهو مبنى حكومي حيث ترحب السلطات الهندية في كثير من الأحيان بالشخصيات الأجنبية البارزة. واضاف وزير الخارجية الهندي ان «مداولاتنا ستبدأ قريبا». وصل وانغ الى نيودلهى الليلة الماضية بعد زيارته لباكستان وافغانستان بالرغم من ان الحكومة الهندية لم تكشف عن تفاصيل جدول اعماله. وقد اثار وزير الخارجية الصينى غضب السلطات الهندية خلال مشاركته كضيف خاص فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاسلامى الذى عقد فى باكستان المجاورة حيث ادعى انه يشارك تطلعات العالم الاسلامى فى كشمير الهندية. ردت الهند أمس بأن قضايا المنطقة المتنازع عليها، التي شنت الجارتان النوويتان بشأنها حربين والعديد من الصراعات الطفيفة، هي قضايا داخلية بالنسبة للهند، تمشيا مع موقفها الرسمي. هذه هي الزيارة الأولى لكبار الشخصيات الصينية بعد سلسلة من التوترات والاشتباكات التي وقعت في يونيو 2020 بين قواته على الحدود الغربية في جبال الهيمالايا. بدأت العلاقات بين البلدين تتدهور بعد اشتباك حدودي فى وادى جلوان غرب بحيرة بانجونج، وهو الاسوأ منذ 45 عاما بين القوى النووية، حيث لقى ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا مصرعهم واصيب 76 جريحا. ردت كلتا القوتين على المواجهة بإرسال قوات إلى خط السيطرة الملكي (LAC)، الحدود الفعلية بين البلدين، والتي حافظت على ارتفاع التوتر العسكري في المنطقة. وقد حاولت نيودلهي وبكين منذ ذلك الحين حل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية. رئيس البيا/hbc/ig