تحدي «الصندوق»: «The Chosen Gamma»، تظل بيتا في هدفها لإضعاف أحد الفرق

بدأت دورة جديدة في مسابقة «The Box» Challenge يوم الخميس, حيث واجهت المجموعات بعضها البعض للحفاظ على الخزانة بأكملها لمواجهة التحديات التالية وحكم على عضوين جديدين من بعض الفرق ليكونوا حاملين جدد لسترات الحكم.

ومع ذلك, كانت المزاج معقدة قبل لحظات من لقاء الفرق في الساحة, ولكن في لحظات القلق وعدم اليقين تلك، تمكن الفريق من تأليف نشيد جديد لإعطاء أنفسهم التشجيع والمعنويات, وبالتالي تقديم أفضل ما لديهم في التحدي.

«في صباح أحد الأيام في مدينة الصناديق، استيقظت مبكرًا أفكر في المنافسة... اختبار الأرض أو الهواء أو البلياردو أو ربما اتصل بالله ماذا سيكون؟ ، نحن نقاتل لتحقيق أحلامنا للفوز بتحدي 2022 ″، غنى أعضاء جاما، الذين أخذوا أساسًا أغنية «Mi hermano y yo» للوس هيرمانوس زويلتا.

قامت جاما بأداء أغنية لتحفيز أعضائها على إعطاء كل شيء في كل مسابقة من مسابقات الدورة الثالثة. مأخوذ من قناة كاراكول

من جانبهم، كان بيتو وتارزان، أعضاء ألفا، يحاولان تأليف راب لفريقهم للغناء قبل الخروج إلى كل من المسابقات في الحفر.

«... جئت لأحكي قصة مجموعة، فازت واحدة تلو الأخرى بمكان، مع الجهد والتفاني والتفاني نحن ألفا في القلب «، اقرأ كلمات المنزل الأرجواني.

تم تطوير التحدي في ملاكمة قوس قزح حيث القاعدة الوحيدة الموجودة هي عدم لمس الأرض أبدًا، حيث كان على المنافسين القيام بالمرحلات بين 3 رجال و 3 نساء من كل فريق. كانت العقبة الأولى التي تغلبوا عليها هي عبور جذوع الأشجار المعلقة حتى وصلوا إلى الجدران المعلقة التي اضطروا إلى عبورها دون عبور الأرض.

مسابقة إصدار الأحكام وتحدي الجوع. مأخوذ من قناة كاراكول

بعد ذلك الجزء الثاني من المسابقة، كان عليهم أن يضعوا أنفسهم على منصات أفسحت المجال لأسطوانة خشبية أفسحت المجال للهياكل المعدنية الأخرى التي تقع عليها السلالم والتي أدت إلى إنشاء منصة جديدة حيث وجدوا حبلًا بحلقتين في كل طرف.

تم تطوير تحدي الجملة والجوع في Box Arcoiris، وهو اختبار للهواء والمهارة. مأخوذ من قناة كاراكول

على تلك المنصة الأخيرة، كان هناك أيضًا بعض المكعبات والدبابيس المرجحة التي تم تعليق الحبل والأطواق منها، وخفضها إلى قاعدة على الأرض ووضعها بطريقة تجعل مع مرور كل من المنافسين تم تشكيل برج. بمجرد اكتمال موقع المكعب، عاد كل مشارك إلى بداية المسار لإفساح المجال لشريكه لأداء نفس الإجراءات.

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وعلى الرغم من أن الفرق كانت في الدقائق الأولى من التحدي جنبًا إلى جنب في الوقت المناسب، إلا أن بيتا شيئًا فشيئًا، الذي احتل المركز الأول وأوميغا في المركز الثاني، كانوا يستغلون المجموعات الأخرى، تاركين وراءهم منافسي ألفا وغاما، الذين فقدوا للأسف إمكانية التغذية مرة أخرى. إما للمراحل التالية من الدورة.

موقع المكعبات في تحدي الحكم والجوع. مأخوذ من قناة كاراكول

«سرنا هو الثقة التي نمتلكها في بعضنا البعض، فزملائي جميعًا رياضيون رائعون وعندما يتعلق الأمر بالمنافسة، فإنهم دائمًا ما يقدمون أفضل ما لديهم بغض النظر عن...» قال سيتا، قائد منزل بيتا.

كانت خيبة الأمل ملحوظة بين أعضاء جاما، الذين بالإضافة إلى الندم مرة أخرى على فقدان فائدة الطعام، ألقى البعض باللوم على إميلي لأنها ضاعت الوقت في وضع المكعب في النوبة الأولى.

«إذا أسقطت الدلو، فلا تنشغل في أي hijuep* ta أسقط الدلو، ثم من يستمر في وضع شمعة عليه، لماذا أنت عالق في الدلو، الدلو، سيكون أنه لا يوجد المزيد من الصحابة ورائي... يجعلني غاضبًا جدًا لأنني ارتكبت هذا الخطأ أو إذا لم نتمكن من ذلك لقد فزت»، قالت إميلي.

كانت سلطة الحكم على رجل وامرأة مسؤولية بيتا, الذي انتقد مرة أخرى غاما باختيار Skirla و Emily.

كان Skirla و Emily هما اللذان حكم عليهما فريق Beta بارتداء سترة الحكم. مأخوذ من قناة كاراكول

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