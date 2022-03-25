يمنح بوريك أول عفو رئاسي له لشاب مصاب بالسرطان النهائي

سانتياغو، تشيلي، 25 مارس منح رئيس الدولة التشيلي، غابرييل بوريك، أول عفو رئاسي له عن صبي يبلغ من العمر 22 عاما مصاب بسرطان مميت حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة السرقة والذي لا يزال في المستشفى في فالديفيا، في جنوب البلاد. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم توقيع المرسوم صباح أمس من قبل وزيرة العدل وحقوق الإنسان، مارسيلا ريوس، بناءً على طلب صريح من رئيس الرئيس بوريك، بعد تحليل السجلات التي قدمتها محكمة سلوك السجون والتي أثبتت مؤهلات الشاب ليكون عفوًا رئاسيًا. في هذه الحالة، سقطت الفائدة على بايرون سوتو روخاس، الذي حرم من الحرية لمدة ثلاث سنوات تقريبًا منذ 12 يوليو 2019 بعد حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة السرقة في مكان مأهول ويعاني من المرحلة الثالثة من سرطان الخصية مع نقائل الدماغ والرئة، وهي حالة ساءت في الأشهر الأخيرة. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر، قدم مكتب المدافع الجنائي طلبًا للإفراج عن روخاس بسبب حالته الصحية الحساسة، أثناء إدارة الرئيس السابق سيباستيان بينيرا. حتى الآن، تم إطلاق سراح سوتو روخاس بالفعل وتم توجيره في وحدة الأورام في مستشفى قاعدة فالديفيا، في منطقة لوس ريوس، على بعد 850 كيلومترًا تقريبًا جنوب سانتياغو. ووفقاً لأحكام القانون الشيلي رقم 18-050، لا يجوز لرئيس الجمهورية منح العفو لأسباب إنسانية «في الحالات المشفوعة بالشروط وبمرسوم أعلى يستند إلى أسس سليمة»، إلا في الحالات التي يكون فيها المستفيد «قد أدين بعقوبة قابلة للتنفيذ وليس مسألة إرهابية. السلوك الذي يصنف على هذا النحو بموجب قانون سن و فقا لل مادة 9 من الدستور السياسي لل دولة».