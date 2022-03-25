أستراليا تؤكد غسل هائل على الحاجز المرجاني العظيم

سيدني، أستراليا، 25 مارس أكدت السلطات الأسترالية يوم الجمعة أن الحاجز المرجاني العظيم، الواقع في الشمال الشرقي من البلاد، يعاني من تبييض المرجان الضخم، وهو السادس منذ عام 1998، على الرغم من الظروف بسبب ظاهرة النينيا، مما يساعد على تبريد المياه. يحدث هذا الغسل المرتبط بتغير المناخ في وقت تقوم فيه بعثة اليونسكو بتقييم صحة الحاجز العظيم بين 21 و 30 مارس، الذي يتعرض لخطر إدراجه في قائمة التراث في خطر هذا العام، وكذلك التدابير المتخذة لحمايته في إطار خطة الشعاب المرجانية 2050. قال عالم الأحياء في المعهد الأسترالي للعلوم البحرية (AIMS) نيل كانتين: «أكثر من نصف الغطاء المرجاني الحي الذي يمكننا رؤيته من الهواء يتم تبييضه بشدة تمامًا وقد يكون له علامات مضان في الألوان الوردي والأصفر والأزرق». وأضاف الخبير، في شريط فيديو حول الانتهاء من مسح جوي ل 750 الشعاب المرجانية التي أجريت مع هيئة الحديقة البحرية للحاجز المرجاني العظيم (وتسمى أيضا الشعاب المرجانية، GBRMPA)، أن الشعاب المرجانية تنتج هذه الأصباغ الفلورية «في محاولة لحماية أنسجتها من الحرارة والشمس الشديدة خلال هذه البحرية. موجات الحرارة». أشارت GBRMPA في تقريرها الأسبوعي المنشور على موقعها على الإنترنت إلى أنه «إذا تم الإشراف على الظروف، يمكن للشعاب المرجانية المبيضة أن تتعافى من هذا الإجهاد، كما حدث في عام 2020، عندما كان هناك معدل وفيات مرجاني منخفض جدًا مرتبط بحدث تبييض جماعي». واعتبرت الوكالة الحكومية أن أنماط الطقس في الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد النطاق العام وشدة» هذا التبييض في الحاجز العظيم، والذي يعد أكبر نظام مرجاني في العالم بمساحة 348ألف كيلومتر مربع. من جانبه، قال ريك ليك، رئيس المحيطات في WWF-Australia في بيان له إن «صور الشعاب المرجانية المبيضة هي تذكير مفجع لأستراليا، وأنها يمكن أن تفعل أكثر من ذلك بكثير للتخفيف من تغير المناخ لحماية الحاجز العظيم». كان الحاجز المرجاني العظيم - الذي خضع سابقًا لتبييض كبير في 1998 و 2002 و 2016 و 2017 و 2020 - على وشك أن يتم إدراجه في قائمة التراث في خطر العام الماضي. لا تزال هذه الشعاب المرجانية، التي تم وصف وضعها في أواخر عام 2020 من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من «قلق كبير» إلى «حرج» - أسوأ تصنيف للحفظ - تحت رحمة تغير المناخ. موطن 400 نوع من المرجان، 1500 نوع من الأسماك و 4000 نوع من الرخويات، بدأ الحاجز العظيم في التدهور في التسعينيات بسبب التأثير المزدوج لارتفاع درجة حرارة مياه البحر وزيادة حموضتها بسبب زيادة وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.