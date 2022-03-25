الاتحاد الأفريقي يشيد بالهدنة الإنسانية في إثيوبيا والالتزام بوقف إطلاق النار

اديس ابابا, 25 مارس الاتحاد الأفريقي (AU) أشاد يوم الجمعة بإعلان الحكومة الإثيوبية عن «هدنة إنسانية غير محددة» والتزام المتمردين في منطقة تيغري الشمالية بـ «وقف الأعمال العدائية» في حالة وصول هذه المساعدات. وقال الاتحاد الافريقى فى بيان له "ان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فكى محمد يرحب باعلان هدنة انسانية غير محددة فى محاولة لتسريع تقديم المساعدات الانسانية التى تشتد الحاجة اليها لسكان منطقة تيغر». واضافت الوثيقة «ان (محمد) يرحب ايضا باعلان حكومة تيجري الاقليمية الالتزام بالالتزام بهذه الهدنة الانسانية واعلانها وقف فوري للاعمال العدائية». وفي هذا السيناريو، ناشد محمد مجتمع المانحين والوكالات الإنسانية مضاعفة جهودها «للتخفيف من حدة الحالة الإنسانية المتردية في تيغري وجميع المناطق (المتأثرة بالحرب)، بما في ذلك أمهرة وعفر». وبالمثل، واصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس وزراء تشاد السابق الدعوة إلى إجراء حوار بين جميع الأطراف للاتفاق على «وقف شامل لإطلاق النار». وجاءت هذه الرسالة بعد أن أعلنت الحكومة الإثيوبية يوم الخميس «هدنة إنسانية غير محددة» لها أثر فوري في شمال البلاد بعد شهور من «الحصار الفعلي» في المنطقة، كما نددت به الأمم المتحدة. وقالت الحكومة الاثيوبية ان «هذا القرار اتخذ لضمان التدفق الحر للمساعدات الانسانية الطارئة لجميع الذين يحتاجون اليها». من جانبهم، أعلن متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري يوم الجمعة التزامهم بـ «وقف الأعمال العدائية» في الحرب التي يشنها ضد الحكومة الإثيوبية منذ نوفمبر 2020. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري في بيان اصدرته «اذا ظهرت الظروف المناسبة لشعبنا للحصول على مستوى من المساعدات الانسانية بما يتناسب مع الاحتياجات على الارض وخلال فترة زمنية معقولة فان حكومة تيغري ملتزمة بتنفيذ وقف الاعمال العدائية بأثر فوري». صباح. اندلعت الحرب في 4 نوفمبر 2020، عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشن هجوم على جبهة التحرير الشعبية - الحزب الذي حكم المنطقة - انتقاما لهجوم على قاعدة عسكرية اتحادية في تيغري وبعد تصعيد التوترات السياسية. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نحو 5.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في تيغري والمناطق المجاورة أمهرة وعفر. كما لقي آلاف الأشخاص حتفهم واضطر نحو مليوني شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف. رئيس بالفعل pm/pa/ig