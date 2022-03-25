الهجوم على مسرح ماريوبول ترك 300 ضحية، وفقا لمصادر محلية

لفيف (أوكرانيا)، 25 مارس قتل حوالي 300 لاجئ في مسرح مدينة ماريوبول الأوكرانية في التفجير الروسي في 16 مارس، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية يوم الجمعة، والتي تستند إلى شهادات الناجين. «هناك معلومات من شهود عيان تفيد بأن حوالي 300 شخص قتلوا في مسرح ماريوبول الدرامي نتيجة قصف طائرة روسية»، أعلن المجلس البلدي للمدينة، المحاط بالقوات الروسية، على قناة تيليغرام التابعة له. «أردنا أن نصدق حتى النهاية أن الجميع تمكنوا من إنقاذ أنفسهم. لكن كلمات أولئك الذين كانوا داخل المبنى وقت الهجوم الإرهابي تقول خلاف ذلك». وقد تم انقاذ حوالى 130 شخصا احياء من ملجأ القنابل الذى تم بناؤه تحت مسرح المدينة الساحلية، حسبما ذكرت مفوضة البرلمان الاوكرانى لحقوق الانسان ليودميلا دينيسوفا الاسبوع الماضى. ووفقا للسلطات الأوكرانية، كان ما بين 1000 و 2000 شخص يلجأون إلى الطابق السفلي من المسرح، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد عدد الأشخاص في الداخل وقت التفجير. لذلك، فإن عدد أولئك الذين قد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض غير معروف. وتسيطر القوات الروسية بالفعل على الجزء الشرقي من المدينة، الذي دمرته المعارك وحيث لا يزال حوالي 100 ألف نسمة محاطين بأي مياه وكهرباء وإمدادات أساسية مثل الغذاء أو الدواء. وعزت وزارة الدفاع الروسية تدمير المسرح إلى الكتيبة الأوكرانية اليمينية المتطرفة آزوف، التي اتهمتها بتفجير المسرح باعتباره استفزازا، في حين قالت موسكو إنها قصفت المبنى لأن المقاتلين كانوا يختبئون فيه. رئيس إنت-كفي/ف ب