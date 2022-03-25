قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص بعد هجوم جديد شنته القوات الروسية في دونيتسك

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bodies of people killed during shelling lie on a street in front of a residential building in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 18, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية دونيتسك، بافلو كيريلينكو، أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا، اثنان منهم أطفال، وإصابة أحد عشر بجروح بسبب الهجمات الروسية في هذه المنطقة من أوكرانيا.

«علمنا يوم الخميس أن الروس قتلوا طفلين آخرين في دونيتسك: فتاة تبلغ من العمر 11 عاما في ماريوبول وصبي يبلغ من العمر 14 عاما في ياسنايا بوليانا»، أوضحت كيريلينكو على حسابها في تيليغرام، كما جمعتها وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لوغانسك، سيرجي هايداي، في ملفه الشخصي الرسمي على فيسبوك أن القوات الروسية أطلقت النار على كنيستين. واحد منهم، يسمى «فرحة كل من يعانون»، كان سيتعرض لأضرار، وفقا لوكالة الأنباء Ukrinform.

في مكان آخر من البلاد، حذرت إدارة كييف سكانها من إغلاق النوافذ بسبب حريق وعدة انفجارات خلال الليل في العاصمة، كما ذكرت صحيفة «كييف المستقلة».

أفراد الخدمة من القوات الموالية لروسيا يقودون عربات مدرعة في الماضي السكان المحليين في سياق الصراع الأوكراني الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة، أوكرانيا 24 مارس 2022. رويترز/ألكسندر إرموتشينكو

يوم الخميس، قتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان، وأصيب ستة آخرون في هجوم روسي في بلدة روبينيه، بالقرب من لوهانسك، شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكره حاكم المنطقة سيرجي غايداي يوم الخميس.

وأضاف الحاكم أن رصيد الضحايا معرض لخطر «زيادة الكثير».

وقال غايداي: «الروس يموتون، وهم غير قادرين على المضي قدما، لذلك بدأوا في استخدام الأسلحة الثقيلة».

كما شنت قوات موسكو القصف فى ليسيتشانسك ونوفودروجيسك، وهما مدينتان تقعان على بعد 80 كم شمال غرب لوهانسك، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

«هاجم الروس منطقة لوغانسك خلال الليل بالصواريخ وقصف الفوسفور. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لوغانسك، سيرهي هاداي، في رسالة نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هناك أربعة قتلى».

وأشار إلى أن 31 مبنى، بما في ذلك 23 منزلا، قد تضررت أو دمرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأشار إلى أن الهجمات نُفذت على مدن كريمينا وليسيشانسك ونوفودروجيسك وروبيزهن وسيفيرودونيتسك وفويفويديفكا.

في أول توازنها اليوم، قدرت السلطات الأوكرانية أن هناك أكثر من 3300 شخص تم إجلاؤهم يوم الخميس من قبل ممرات إنسانية من عدة مدن تحت الحصار، معظمهم قادمون من ماريوبول، هاجمتهم القوات الروسية بشكل مكثف منذ بدء الغزو في 24 فبراير.

وأوضحت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشتشوك، على حسابها الرسمي على فيسبوك: «في 24 مارس، كانت جميع الممرات الإنسانية السبعة قيد التشغيل. تم إجلاء 3343 شخصًا من مدن مختلفة».

وأوضح أيضا أن معظمهم، 2717 شخصا، غادروا مدينة ماريوبول الساحلية وذهبوا إلى زابوريزهيا بوسائل النقل الخاصة.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس ويوروبا برس)

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