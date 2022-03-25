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الخميس 24 مارس 2022
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سجل أرتورو فيدال الخصم، ولكن تم إلغاؤه من قبل VAR في تشيلي مقابل البرازيل

كان المنتخب التشيلي بعد فترة وجيزة من سد الفجوة في مباراة التصفيات المؤهلة لقطر 2022، ولكن تم إلغاء هدف عجلة القيادة بسبب المركز المتقدم.

Newsroom Infobae

24 مارس 2022

تخسر شيلي 2-0 أمام البرازيل في الموعد قبل الأخير لتصفيات قطر 2022. ذهب «روجا» بمبادرة إلى المرحلة التكميلية، وأنشأوا مسرحية خطيرة انتهت بهدف أرتورو فيدال. لسوء الحظ، ألغى VAR هدفه في المركز الأمامي للخط الوسط.

حدث ذلك 48 دقيقة في اللعبة. خاض خواكين مونتيسينوس، الذي حل محل إنزو روكو، كرة من أجل الجناح الأيمن وتمكن من الحصول على صليب التقى أرتورو فيدال، الذي حدد بطريقة رائعة ضد أليسون.

صفير الحكم هدفًا للتشيليين، لكن VAR حذر من أنه سيراجع المسرحية. بعد بضع دقائق من الانتظار، استنتج أن لاعب كرة القدم إنتر ميلان كان يتسلل، لذلك تم استئناف الإجراءات في ملعب ماراكانا.