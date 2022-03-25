سجل أرتورو فيدال الخصم، ولكن تم إلغاؤه من قبل VAR في تشيلي مقابل البرازيل

تخسر شيلي 2-0 أمام البرازيل في الموعد قبل الأخير لتصفيات قطر 2022. ذهب «روجا» بمبادرة إلى المرحلة التكميلية، وأنشأوا مسرحية خطيرة انتهت بهدف أرتورو فيدال. لسوء الحظ، ألغى VAR هدفه في المركز الأمامي للخط الوسط.

حدث ذلك 48 دقيقة في اللعبة. خاض خواكين مونتيسينوس، الذي حل محل إنزو روكو، كرة من أجل الجناح الأيمن وتمكن من الحصول على صليب التقى أرتورو فيدال، الذي حدد بطريقة رائعة ضد أليسون.

صفير الحكم هدفًا للتشيليين، لكن VAR حذر من أنه سيراجع المسرحية. بعد بضع دقائق من الانتظار، استنتج أن لاعب كرة القدم إنتر ميلان كان يتسلل، لذلك تم استئناف الإجراءات في ملعب ماراكانا.



