آنا كاراسكو 3.0

أوسكار مايا بيلتشي مدريد، 25 كانت مار آنا كاراسكو رائدة كأول امرأة تفوز ببطولة العالم للدراجات النارية. الآن، بعد أربع سنوات، تعود إلى Moto3 وتعيد اختراع نفسها خارج المسارات. انتقلت طيارة مورسيان وبيئتها إلى العالم الرقمي لزيادة دخلها. لتحقيق الدخل من 402،000 متابع لها على الشبكات الاجتماعية وقيادة مشروع رمز الرياضة النسائية غير قابلة للاستبدال (NFT)، تحدياتها عند النزول من الدراجة. هذا الشهر، أصدرت Carrasco مجموعتها من NFTs حتى يتمكن متابعيها من حفظ ذاكرة الطيار رقميًا واختيار المزايا الحصرية. يتكون العرض من بطاقة تداول مع صورة تاريخية لآنا وأخرى مع تمثيل خوذتها؛ بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى اجتماع معها أو يمر لتعيش حياتها المهنية من الصندوق، من بين مزايا أخرى. وفقا لبيئتها إلى EFE، في الأسبوع الأول تم بيع أكثر من نصف 50 سهم متاح بالفعل في عمل تفتح به قسمًا جديدًا من شركة «Dorsal 11"، والتي أنشأتها لمساعدة الرياضيين مثلها في التسويق والتواصل. هدفها على المدى القصير، مع العلامة التجارية «Dorsal 11 Fanatics» هو إنشاء سوق للرياضة النسائية NFTs لقيادة نمو هذا القطاع بين أقرانها من أي تخصص. يقول كاراسكو: «الهدف هو جعلها سهلة الإنشاء، في 3 نقرات، وتقريب هذه التكنولوجيا من متابعينا لتسهيل التفاعل معهم». «أنا متأكد من أن هذه المبادرة ستساعدنا على الارتقاء بالرياضة النسائية إلى مستوى أعلى، والقدرة على الوصول إلى المزيد من الجماهير المتوطنة. ليس فقط في فئات النساء، من الرياضة بشكل عام»، أضاف. تسويق للقرن الحادي والعشرين لمواصلة النمو في عالم رقمي يثق فيه الطيار دائمًا. ما هو أكثر من ذلك، على المدى الطويل نظرة على metaverse. «لا نريد أن تبقى في صورة بسيطة أو كروم. نريد دمج العالم الحقيقي مع العالم الرقمي. قال إليسيو إسكاميز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Dorsal 11"، إلى EFE، إنه في المستقبل بفضل هذه NFTs يمكن لمن يشتريها ارتداء خوذة آنا في metaverse، على سبيل المثال». عودة متسابق مورسيان جعلتها تتكيف مع دراجة نارية أخرى وخط آخر من الأعمال. في هذا الجانب الرقمي، كانت أول رياضية إسبانية تنضم إلى شركة Horizm، وهي أداة تقدر أصولها الرقمية؛ فهي تحسب المتابعين والأصول وتساعدها على تحقيق الدخل منها. يتم قياس كل مشاركة تقوم بها آنا كاراسكو على أي من شبكاتها الاجتماعية، والتي لديها 402،000 متابع وتعليقات وتفاعل لتحديد قيمة العلامة التجارية للطيار. ما يستحق الرياضة هو مرسوم من قبل الكرونومتر على المسار، يقاس رقميا من قبل هوريزم، التي لديها عملائها، من بين آخرين، ريال مدريد وتشيلسي، المنافسين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في إسبانيا، لدى Real Sociedad و Ponferradina أيضًا خدماتهم. آنا كاراسكو التي شرعت في نهاية عام 2020 في كسر الحواجز في قطاع آخر. واحد عن الرياضة الإلكترونية. منذ أكتوبر من ذلك العام، كانت مستشارة استراتيجية لفريق «الرياضات الإلكترونية» في UCAM. «لدى» الرياضات الإلكترونية «العديد من أوجه التشابه مع الدراجات النارية، مثل الاعتماد على الرعاية والمنافسة من خلال الآلات. وقال بابلو روسيك، مدير الرياضة في الجامعة: «إنها رياضة خاصة بالرياضيين الذكور، وهناك آنا لديها خبرة كبيرة في كسر الحواجز». عدة جبهات وكل ذلك في العالم الرقمي لتوسيع خط أعمالهم وجعل عودتهم إلى بطولة العالم للدراجات النارية مغامرة ناجحة على دراجة نارية وخارج الدراجة. رئيس 1011880 omb/og