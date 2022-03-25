وسط اتهامات بمحاولة «المسار السريع»، بدأ النواب مناقشة إصلاح الكهرباء

Fotografía cedida este mates por la Cámara de Diputados de México, en la que se registró el desarrollo de una sesión ordinaria de trabajo, en Ciudad de México (México). El Parlamento aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, para llevar a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la continuidad del presidente. EFE/Cámara de Diputados

في خضم مطالب المعارضة، بدأ مجلس النواب مناقشة إصلاح الكهرباء الذي اقترحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يذهب إلى الجلسة العامة في أبريل، إلا أنه لن يكون هناك موعد محدد، على الأقل ذكر ذلك من قبل رئيس لجنة النقاط الدستورية، خوان راميرو روبليدو.

«المعلومات الصحفية ليست معلومات رسمية. وقال مشرع الحركة الوطنية للتجديد (مورينا) خلال مؤتمر صحفي: «هناك موعد لبدء عملية مرحلة المناقشة، وهو اليوم؛ ويهدف إلى الحكم والموافقة عليه في أبريل، على الرغم من عدم وجود موعد محدد للذهاب إلى الجلسة العامة».

هذا، بعد أن تجاوز وسائل الإعلام أن المبادرة سيتم التصويت عليها في 13 أبريل، في منتصف الأسبوع المقدس، مما تسبب في انتقادات من المعارضة.

مجلس النواب الاتحادي في المكسيك (الصورة: مجاملة)

نفى المشرع Morenista أن هناك نية للموافقة على إصلاح الكهرباء المسار السريع.

«لقد تم بالفعل تقديم مبادرة الرئيس، وهي التي تحفز هذه العملية، لمدة ستة أشهر (قبل التشريع)، ولا يمكن الإسراع بها، ولا يمكن أن يكون هناك عجل، لا يمكن أن يكون هناك اعتراض على الوقت إذا كان عمره ستة أشهر. والعمل على التشريع، لأنه يمكن تمكين أي يوم وأي يوم ممكن».

وقال روبليدو انه بمجرد تشكيل اللجان المتحدة للطاقة والنقاط الدستورية فى جلسة دائمة الاسبوع القادم، ستتمكن جميع المجموعات البرلمانية من اصدار اعتباراتها بشأن الاقتراح.

وشدد على أن «جميع المجموعات البرلمانية ستكون قادرة على المساهمة، وستكون قادرة على المناقشة، وستكون قادرة على الاعتراض على أي جانب من جوانب مشروع الرأي الذي سيتم تسليمه».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة، مانويل رودريغيز، أن إصلاح الكهرباء للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يحافظ على ضمانات لاستثمارات الأفراد الموجودين بالفعل في قطاع الكهرباء.

الصورة: EFE/خوسيه بازوس/أرشيف

تسعى مبادرة الإصلاح المثيرة للجدل للرئيس لوبيز أوبرادور إلى الحد من مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء إلى 46٪ لصالح لجنة الكهرباء الفيدرالية (CFE) المتهم باستخدام محطات ملوثة وعفا عليها الزمن.

وانتقد نواب المعارضة الحاجة الملحة التي تهدف فيها إلى مناقشة وتحليل هذا الإصلاح الدستوري.

من أجل تحقيق الإصلاح، تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى أغلبية مؤهلة في مجلس النواب (333 مشرعًا). ومع ذلك، خسرت مورينا هذه الأغلبية بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 6 يونيو، حيث أضافت أصواتها مع أصوات حلفائها (PT وحزاب الخضر) فهي فقط 277، لذلك تحتاج إلى إقناع ما لا يقل عن 57 نائبًا من نواب المعارضة.

قبل مناقشته في مجلس النواب، عقد برلمان مفتوح لأسابيع في مجلس النواب مع السياسيين والمحللين وممثلي الصناعة لتقييم اقتراح الإصلاح.

(الصورة: لقطة شاشة)

خلال تركيب مجموعة الصداقة المكسيكية الأمريكية التي تم تنصيبها في مجلس النواب، دعا السفير الأمريكي في المكسيك، كين سالازار، إلى إصلاح الكهرباء لاحترام الاتفاقيات والعقود القائمة.

«يتم احترام العقود، والاتفاقيات التي تم إبرامها مع القوانين الموجودة قد استثمرت منذ ذلك الحين، لأنه إذا لم تكن هناك ثقة فلن يكون هناك استثمار ونحتاج إلى الاستثمار. نحن بحاجة إلى الاستثمار في الجنوب الشرقي، ونحن بحاجة إلى الاستثمار في كواهويلا، في الأماكن التي يوجد بها الكثير من الطاقة الشمسية».

في هذا الصدد، قال مانويل رودريغيز غونزاليس، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن «استثمارات أولئك الموجودين بالفعل في صناعة الكهرباء مضمونة».

الصورة: EFE/ماريو أرتورو مارتينيز/أرشيف

كما طلب من سالازار راحة البال لأنه، كما قال، «الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية الموجودة، والمستقبلية، سيكون لديها كل الضمانات للبقاء موجودة في المكسيك».

وعلى نفس المنوال، قال روبليدو إنه «سيتم احترام جميع المحتويات والنطاق القانوني للعقود والتصاريح. هذا ما ورد في مبادرة الرئيس».

مع معلومات من EFE

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