زلزال 5.1 درجة في أريكويبا، واحدة من أكثر المناطق الزلزالية في بيرو

ليما، 24 مارس هز زلزال بلغت قوته 5.1 يوم الخميس مدينة كاباناكوندي في الأنديز، مقاطعة كايلوما، في منطقة أريكويبا، جنوب بيرو، دون الإبلاغ عن أي أضرار شخصية أو مادية حتى الآن. يذكر ان حركة التلوريك وقعت فى الساعة المحلية/24.56 بتوقيت جرينتش/ مع مركز الزلزال على بعد 11 كم جنوب شرق كاباناكوندى على عمق 130 كم، وفقا لما ذكره المعهد الجيوفيزيائي لبيرو. كان الزلزال محسوسًا بكثافة III في Cabanaconde، التي تنتمي إلى واحدة من أكثر المناطق الزلزالية في البلاد. قبل ثمانية أيام، اهتزت كايلوما بسبب سلسلة من الزلازل 19 في يوم واحد، أقوى من 5.5 درجة، والتي تركت مائة منزل مدفونة لأن معظمها بنيت مع الطوب الطيني. وأعرب رئيس بلدية منطقة ماكا، سيكستو روخاس، عن أسفه لأن الكنيسة المحلية، التي كانت تراثهم الثقافي، قد تصدع أيضًا وكانوا ينتظرون مساعدة الحكومة الإقليمية لمساعدة الأسر المتضررة. تقع بيرو في ما يسمى بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث 80٪ من النشاط الزلزالي العالمي.