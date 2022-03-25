تصل الإعلانات ثلاثية الأبعاد إلى ميتافيرسو

FILE PHOTO: A 3D printed Facebook's new rebrand logo Meta is seen in front of displayed stock graph in this illustration taken on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

أعلنت Meta أنها ستسهل نشر الإعلانات ثلاثية الأبعاد في Facebook و Instagram من خلال شراكة جديدة مع شركة تكنولوجيا التجارة الإلكترونية.

بفضل التكامل مع Vntana، سيتمكن المستخدمون من تحميل نماذج ثلاثية الأبعاد لمنتجاتهم على Facebook و Instagram وتحويلها بسهولة إلى إعلانات. بهذه الطريقة، يمكن إضافة طبقة أخرى من الافتراضية إلى هذه الأنظمة الأساسية.

هذه الخطوة هي خطوة أخرى نحو الإعلان في metaverse, قال الرئيس التنفيذي للشركة آشلي كراودر, في إشارة إلى الفكرة المستقبلية لمجموعة من العوالم الافتراضية التي يمكن الوصول إليها من خلال أجهزة مختلفة, مثل عدسات الواقع الافتراضي أو المعزز.

تلتزم الشركة بقيادة زوكربيرج بالمساهمة في بناء metaverse، والتي قال إنها قد تستغرق ما يصل إلى عقد من الزمان لتصبح حقيقة واقعة. إنه مفهوم وليس منتجًا للشركة نفسها.

في الواقع، هناك العديد من الشركات التي بدأت بالفعل في التطوير، كل من البرامج والأجهزة، للمراهنة على هذه البيئة الغامرة الجديدة التي ستكون جزءًا من البيئة الاجتماعية والعمل والترفيه. على الأقل هذه هي المجموعة الموضوعية.

من جانبهم، تعمل العلامات التجارية في قطاعات الجمال والأزياء والأثاث على الانتقال من تمثيلات ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد لمنتجاتها، للاستفادة من هذا التكامل الجديد.

مارك زوكربيرج يراهن على تطوير metaverse

قال كراودر، وفقًا لرويترز: «إن metaverse هو في الأساس إنترنت فضائي». «إنه عالم كامل من الاحتمالات يبدأ بامتلاك النماذج ثلاثية الأبعاد المناسبة لمنتجاتك.»

يمكن لمستخدمي Facebook و Instagram الذين يشاهدون إعلانًا ثلاثي الأبعاد أثناء التصفح على سطح المكتب أو الهاتف التفاعل مع صورة الزي، على سبيل المثال، ونقل العنصر لعرضه من جميع الزوايا.

قال كريس بربور، مدير شراكات الواقع المعزز لوحدة مختبرات الواقع في Meta's Reality Labs: «بطريقة ما، يعطي هذا فكرة عما يمكن توقعه من الأجهزة المستقبلية مثل نظارات الواقع المعزز».

قبل هذا التكامل مع Meta، كان على المستخدمين إعادة تنسيق الملفات ثلاثية الأبعاد لجعلها متوافقة مع أنظمة إعلانات Meta.

الآن، يمكنك استخدام هذا التكامل الجديد لتحميل وتحويل الملفات بسهولة إلى إعلانات دون الحاجة إلى معرفة تقنية للعمل مع الصور ثلاثية الأبعاد، قال Crowder.

في المستقبل سيكون من الممكن إنشاء NFTs (رويترز/دادو روفيك/توضيح)

NFTs على Instagram

حداثة أخرى تم الإعلان عنها مؤخرًا لهذه البيئة الافتراضية الجديدة هي إمكانية اعتماد NFTs على Instagram. تم الإعلان عن ذلك من قبل مارك زوكربيرج خلال خطابه الافتتاحي في SXSW.

«نحن نعمل على جلب NFTs إلى Instagram على المدى القصير. واليوم لست مستعدا للإعلان بالضبط عما سيكون عليه، ولكن في الأشهر المقبلة سيكون لديك إمكانية جلب بعض NFTs الخاصة بك»، وقال في ذلك الوقت.

قدم زوكربيرج هذا التقدم كجزء من حديث ركز حصريًا على metaverse، وهو نموذج يتكون، في رؤيته، من التطور التالي لـ الإنترنت.

كانت إحدى النقاط التي ذكرها في حديثه هي قدرة metaverse على تحويل أي شيء تقريبًا إلى رمز غير قابل للاستبدال. عالم Meta الرقمي مليء بالأصول الرقمية وقد بدأ المستخدمون بالفعل تسويق المنازل في مبانيهم الافتراضية.

من الممكن أن تصبح NFTs التي يمكن شراؤها في المستقبل، على Instagram أو Facebook، كائنات «وظيفية» في العالم الرقمي للشركة.

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