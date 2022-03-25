13 مليون شخص في أوكرانيا لا يستطيعون الهروب من مناطق الصراع

جنيف, 25 مارس حوالي ثلاثة عشر مليون شخص في أوكرانيا محاصرون في المناطق المتضررة من الأعمال العدائية ولا يمكنهم الهروب بسبب, ضمن أشياء أخرى, لتدمير الطرق والطرق الأخرى, وكالة الأمم المتحدة للاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) قال اليوم. وأوضحت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوكرانيا، كارولينا ليندهولم، في مؤتمر بالفيديو من لفيف، أن هؤلاء الأشخاص «لا يستطيعون المغادرة بسبب تدمير الطرق أو الانسداد أو بسبب نقص المعلومات حول المكان الذي يجب الذهاب إليه للعثور على الأمان والمساعدة».