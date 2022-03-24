والدة يوشيمار يوتون «فخورة جدًا» بابنها وتطلق درجاتها في بيرو ضد أوروغواي: «1-0»

ماريا جوليا فلوريس، والدة يوشيمار يوتون، كانت حاضرة في مجموعة D' Mañana، مساحة كارلا تارازونا على تلفزيون Panamericana. هنا سئلت السلف السعيد عن توقعاتها قبل هذا الاجتماع الذي لديه جميع البيروفيين على اطلاع. أشارت دونا ماريا جوليا إلى أنها كبيروتعيش هذه المباراة بالعاطفة، بينما كأم فخورة بالرياضي الذي أصبح ابنها.

«بصفتي بيروًا، من المذهل الاستمتاع (بعد) الكثير من الوقت الذي مررنا فيه بوقت عصيب، وفرحة الشعب، وكأم، فخورة جدًا بابني. ذلك الصبي الصغير الذي نشأ مني دائما يتبادر إلى الذهن، لعوب والآن ننظر أين هو. وقالت السيدة فلوريس، التي تجنبت أخذ الفضل في كل ما حققه لاعب كرة القدم. «لمثابرته عليه أيضا» ، سلط الضوء على مضيفي التلفزيون.

لقد أعطاهم شقة

في وقت آخر، سأله البرنامج عما إذا كان صحيحًا أن جوشيمار اشترى له شقة. أشارت والدة الرياضي إلى أنه صحيح. حتى أنه تم تشجيعه على معرفة أي سنة كانت والعاطفة التي شعر بها في ذلك الوقت.

حدث كل ذلك في عام 2013، عندما اتصلت بها جوشيمار للعودة من الخارج، حيث كانت تعمل لمدة 8 سنوات لإعالة عائلتها. طلب منه الرياضي العودة، لأنه كان هو وأخته قد كبروا بالفعل وحان الوقت ليعتنموا بوالديهم.

«عندما دخلت تلك الشقة، بالنسبة لي، كان قصرًا، لأنني كنت أعيش دائمًا في منزل خشبي. أشتري كل شيء جديد»، قالت ماريا جوليا متحمسة للغاية، مشيرة إلى أنها تشعر بـ «فخر كبير» لابنها. كما اعترف بأنه صُدم لتغيير المناطق، لأنه في حيه، الواقع في كالاو، كان يعرف الجميع. كان بإمكانه لم الشمل مع أصدقائه، بينما في سان ميغيل كان كل شيء هادئًا لأنه لم يكن يعرف أحدًا.

اعترف سلف لاعب كرة القدم أنه عندما أظهروا لها الشقة بكت الأسرة بأكملها، لأنهم تذكروا كل ما حدثللمضي قدما. كما أكد أن حياتهم تغيرت كثيرًا منذ أن نجح جوشيمار في مسيرته الرياضية.

التوق للصغار

ومع ذلك، لا يستطيع أن يقول أن هذا التغيير جاء بين عشية وضحاها، لأن ابنه كان يتوق إليه دائمًا ويقاتل من أجله. حتى في البداية، طلب يوتون دائمًا من والدته أن تأخذه «إلى أماكن جميلة» وفي كل مرة رأى فيها منزلًا قال: «سأشتريه لك».

كان فلوريس ممتنًا جدًا أيضًا، لأن لاعب كرة القدم لم ير والديه فحسب، بل أيضًا لأخته وأبناء أخيه وأعمامه وأبناء عمومته. وقال: «عندما تكرم والدك وأمك، فأنت تبلي بلاء حسنا في الحياة».

وأخيرا، تم تشجيعه على إعطاء نتيجته للمباراة التي سيواجهها ابنه مع المنتخب الوطني البيروفي في 24 مارس ضد الأوروغواي. بحماس كبير، قالت دونا ماريا جوليا إن بلادنا ستفوز بخصمها 1-0.

أين تشاهد بيرو VS. أوروغواي تعيش على الإنترنت?

ستجتمع بيرو وأوروغواي في 24 مارس من الساعة 06:30 مساءً (بتوقيت بيرو) في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو، والذي سيكون له ملعب كامل بعد بيع جميع التذاكر التي تم توفيرها للجماهير المحلية. بعد ذلك، ستلعب «وايت روجا» باراغواي في ليما في 29 مارس.

بعد هذه المباراة، سيعود المنتخب الوطني البيروفي إلى ليما ليلعب ضد منتخب باراغواي الوطني في استاديو ناسيونال. من ناحية أخرى، سيسافر أولئك الذين يقودهم دييغو ألونسو إلى مونتيفيديو للتوسط ضد تشيلي.

إذا كنت في بيرو، يمكنك متابعة مباراة بيرو مقابل أوروغواي من خلال Movistar Play أو عبر América TVGo. يمكنك أيضًا الاستمتاع بدقيقة بدقيقة التي يقدمها لك Infobae.

جدول بيرو مقابل أوروغواي

- كوستاريكا/ 5:30 مساءً

- هندوراس /5:30 مساء

- جواتيمالا/5:30 مساءً

- السلفادور /5:30 مساء

- المكسيك/5:30 مساءً

- بنما/ 6:30 مساءً

- بيرو/ 6:30 مساءً

- كولومبيا/ 6:30 مساءً

- الإكوادور/6:30 مساءً

- فنزويلا/ 7:30 مساءً

- بوليفيا /7:30 مساءً

- الولايات المتحدة (ميامي) /7:30 مساء

- باراجواي/ 8:30 مساءً

- أوروجواي/ 8:30 مساءً

- شيلي/8:30 مساءً

- الأرجنتين/ 8:30 مساءً

- برازيل/8:30 مساءً

- إسبانيا/12:00 مساءً

استمر في القراءة: